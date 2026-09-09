बेटे ने पिता को मैसेज किया कि जॉब लग गई है… सोचिए उधर से पिता का क्या जवाब आया होगा। चलिए आगे इस बारे में आपको सब कुछ बताते हैं। आजकल जब सोशल मीडिया पर अक्सर बड़ी-बड़ी बातों और इमोशनल रिएक्शन के साथ सफलता का जश्न मनाया जाता है, तब एक पिता ने अपने बेटे की बड़ी कामयाबी पर बहुत ही शांत और सादगी भरा रिएक्शन दिया, जिसने लोगों का दिल जीत लिया।

आईआईटी (BHU) से ग्रेजुएट शिवांशु रंजन को जब Amazon में नौकरी मिली, जो किसी भी परिवार के लिए गर्व की बात होगी लेकिन जोर-शोर से जश्न मनाने या इमोशनल होने के बजाय, उनके पिता ने बस इतना कहा (Ok) ठीक है।” बस एक शब्द जो बहुत सादा था जो बाद में इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया। लोगों ने कहा कि बस एक इसी शब्द में सब शामिल है, सोशल मीडिया पर एक बार फिर ये पोस्ट वायरल हो रही है।

Amazon में नौकरी मिलने के बाद बेटे को पिता का एक शब्द का जवाब वायरल हो गया

शिवांशु ने एक्स पर जो बातचीत शेयर की, वह लगभग तुरंत ही वायरल हो गई थी, उन्होंने पोस्ट का कैप्शन दिया, “नौकरी मिलने के बाद पिता का आम रिएक्शन,” और हज़ारों यूज़र्स तुरंत इससे जुड़ पाए। जहां कुछ लोगों को उम्मीद थी कि पिता उत्साह से “बधाई हो” या “मुझे तुम पर गर्व है” कहेंगे, वहीं उन्हें जो देखने को मिला, वह ‘देसी पेरेंटिंग’ की असल झलक थी- शांत, संयमित और अपनी सादगी में भी बहुत गहरे अर्थ वाली।

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जो लोग सोच रहे हैं कि इतने छोटे से शब्द से इतनी बड़ी बातचीत कैसे शुरु हो सकती है, तो इसका कारण यह है कि इसने एक ऐसी बात दिखाई जो सब पर लागू होती है। कई भारतीय माता-पिता खासकर पिता अपनी भावनाएं खुलकर ज़ाहिर करने के लिए नहीं जाने जाते। इसके बजाय, वे छोटे-छोटे कामों से गर्व ज़ाहिर करते हैं- जैसे बिना कुछ कहे अगले सेमेस्टर की फ़ीस भर देना, यह पक्का करना कि रात का खाना हमेशा तैयार रहे, या बस एक छोटा सा “ठीक है” कह देना, जिसका मतलब उससे कहीं ज़्यादा होता है जितना वह सुनने में लगता है।

इस क्लिप पर लोगों की प्रतिक्रियाएं

सोशल मीडिया यूज़र्स ने तुरंत इस पल को पेरेंटिंग (बच्चों की परवरिश) पर सोचने-समझने के एक मौके में बदल दिया। एक यूजर ने मजाक में कहा कि पिता को शायद लगा होगा कि उनके बेटे को Amazon में डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की नौकरी मिल गई है, जबकि दूसरे ने कमेंट किया कि उनके जैसे पिता “सब कुछ देख चुके होते हैं” और आसानी से उत्साहित नहीं होते। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उनके जवाब के सादेपन के पीछे गर्व और संतुष्टि की गहरी भावना हो सकती है, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।

कुछ उपयोगकर्ताओं ने विचारोत्तेजक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया। एक व्यक्ति ने लिखा कि जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जीवन की घटनाओं के प्रति हमारी प्रतिक्रियाएं अपने माता-पिता की तरह शांत होती जाती हैं। उसी उपयोगकर्ता ने हास्यपूर्वक इसकी तुलना एक बच्चे से की जो खिलौने के लिए रोता है लेकिन उसे पाने के बाद जल्द ही उसकी रुचि खत्म हो जाती है, और जीवन के चक्रों को दोहराते देखने के बाद उत्साह के फीके पड़ने से इसका संबंध बताया।

कुछ लोगों ने इस वायरल पल को इस बात की याद दिलाने वाले पल के तौर पर देखा कि कैसे भारतीय घरों में प्यार अक्सर बिना कहे और चुपचाप जताया जाता है। एक कमेंट में लिखा था, “उस ‘OK’ में इतनी भावनाएं हैं, जितनी WhatsApp कभी बयां नहीं कर सकता।” कई लोगों ने माना कि ऐसे छोटे-मोटे जवाब बेरुखी नहीं, बल्कि प्यार जताने का एक सांस्कृतिक तरीका हैं- एक ऐसा तरीका जो सरल, गरिमापूर्ण और दिल से महसूस किया जाने वाला होता है।

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जैसे-जैसे यह पोस्ट ऑनलाइन फैल रही है, कई लोगों ने अपने माता-पिता के साथ हुई ऐसी ही बातचीत के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, जो इस बात का सबूत है कि बिना कहे जताया जाने वाला यह प्यार हर जगह एक जैसा होता है। हालांकि, Amazon में शिवंशु की नौकरी एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उनके पिता के एक शब्द वाले संदेश ने हर जगह लोगों का दिल जीत लिया।

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पिता का होना किसी खजाने से कम नहीं… ये लाइनें शायद आपने भी पढ़ी होंगी। इस लाइन का मतलब हम सभी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक बेटे की नौकरी चली गई इसके बाद उसने दुखी मन से अपने पिता को फोन किया और कहा कि पापा जॉब चली गई। इसके बाद पिता न घबराए न दुखी हुए उन्होंने अपने बेटे को एक ही लाइन में ऐसे हौसला बढ़ाया कि उनका रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…