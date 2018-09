अभिनेत्री और समाजसेवी एलिसा मियानो ने अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनल्‍ड ट्रंप के लिए बेहद कड़े शब्‍दों का प्रयोग किया है। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट जज के लिए नामित ब्रेट कैवनॉग पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला, क्रिस्‍टीन ब्‍लेसी फोर्ड के दावे पर सवाल खड़े किए थे। ट्विटर पर मियानो ने ट्रंप को टैग करते हुए लिखा, ”**** से सुनिए, डोनल्‍ड ट्रंप, मेरे साथ दो बार यौन अपराध हुआ। एक बार जब मैं किशोरी थी। मैंने कभी पुलिस में रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई और अपने मां-बात को बताने में 30 साल लग गए। अगर यौन शोषण की शिकार कोई पीड़‍िता अपनी बात जोड़ना चाहती है तो वह इस ट्वीट पर जवाब दे सकती है। #MeToo”

45 वर्षीय मिलानो अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर पर चले #MeToo आंदोलन का समर्थन करने वालों में सबसे आगे रहीं थी। शुक्रवार (21 सितंबर) को कई ट्वीट्स में ट्रंप ने फोर्ड के दावे पर शक जाहिर किया था। ट्रंप ने ट्वीट में कहा था, ”मुझे कोई शक नहीं कि डॉ फोर्ड पर वैसा ही हमला हुआ जैसा वो कह रही हैं तो तुरंत उनके या उनके माता-पिता द्वारा स्‍थानीय कानून एजंसियों से शिकायत की गई होगी। मैं चाहता हूं कि वह उस शिकायत को सामने लेकर आएं ताकि हमें (यौन उत्‍पीड़न की) तारीख, समय और जगह पता चल सके।”

ब्लेसी फोर्ड ने ‘वाशिंगटन पोस्ट’ को दिए साक्षात्कार में कहा था कि 1980 के दशक की गर्मियों में कैवनॉग और उसका एक दोस्त दोनों शराब के नशे के धुत्त थे और उन्होंने मुझे मोंटगोमरी काउंटी में एक टीनेज पार्टी के दौरान बेडरूम में घेर लिया। महिला ने कहा कि कैवनॉग ने मुझे बिस्तर पर धक्का दिया और मेरा शरीर टटोलने लगा। जैसे ही मैंने चिल्लाने की कोशिश की उसने अपना हाथ मेरे मुंह पर रख दिया। इस पूरी घटना के दौरान कैवनॉग का दोस्त बस देखता ही रहा। फोर्ड (51) ने कहा, “मुझे लगा कि वह मुझे मार देगा। वह मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रहा था और मुझे नग्न करने का प्रयास कर रहा था।”

I have no doubt that, if the attack on Dr. Ford was as bad as she says, charges would have been immediately filed with local Law Enforcement Authorities by either her or her loving parents. I ask that she bring those filings forward so that we can learn date, time, and place!

