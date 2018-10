उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया। सीएम की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इसपर फैसला लिया गया। सीएम के इस फैसले के आम जनता की राय दो हिस्सों में बंट गई है। एक पक्ष इसे सही बता रहा तो दूसरा पक्ष नाम बदलने की जरुरत नहीं होनी का बात कर रहा है। वहीं कुछ लोगों का मानना ही राज्य की भाजपा सरकार जनता के हित में कार्य नहीं कर पा रही इसलिए ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया है। इस कड़ी बॉलीवुड के मशहूर एक्टर इलाहाबाद का नाम बदले जाने पर योगी आदित्य नाथ सरकार की तीखी आलोचना की है। बुधवार (17 अक्टूबर, 2018) दोपहर को किए ट्वीट में उन्होंने सीएम योगी को रीनेमिंग स्पेशनिस्ट बताया है। ट्वीट में बॉलीवुड एक्टर ने लिखा, ‘इलाहाबाद से प्रयागराज… डियर रिनेमिंग स्पेशलिस्ट, क्या अपने स्लोगन ‘विकास’ का नाम भी बदलकर ‘विनाश’ करोगे, बस ऐसे ही पूछ लिया।’

#Allahabad to #Prayagraj… dear renaming specialists. … will you rename your slogan of #Vikas to #Vinash too … #justasking https://t.co/UBPZquCpM4

— Prakash Raj (@prakashraaj) October 17, 2018