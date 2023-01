Akhilesh Yadav: चाय में जहर दे दो तो… मैं नहीं पियूंगा – यूपी पुलिस मुख्यालय में बोले अखिलेश यादव, बीजेपी नेताओं ने कसा तंज

समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से की गई अभद्र टिप्पणी के मामले में मनीष जगन अग्रवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

यूपी पुलिस मुख्यालय पहुंचें सपा प्रमुख अखिलेश यादव (फोटो सोर्स – ट्विटर/@samajwadiparty)।

समाजवादी पार्टी के मुखिया उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) सपा के ट्विटर हैंडल के संचालक मनीष जगन अग्रवाल (Manish Jagan Agarwal) की गिरफ्तारी के बाद यूपी के पुलिस मुख्यालय पहुंच गए। इस समय का उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल (Social Media Video Viral) हो रहा है। जिसमें वह चाय पीने से इनकार करते हुए उसमें जहर मिलाने की आशंका जता रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी नेताओं ने अखिलेश तंज कसा।

पढें ट्रेंडिंग (Trending News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram