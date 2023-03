किसी को कैम्ब्रिज बुलाता है, किसी को वाट्सएप वाले भी नहीं बुलाते- कांग्रेस प्रवक्ता के इस ट्वीट पर भाजपा नेता ने दिया ऐसा जवाब

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के खतरे को नहीं समझते हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि लद्दाख में भारत का लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीनी कब्जे में चला गया है।

कैम्ब्रिज में राहुल गांधी (फोटो सोर्स- youtube/rahul gandhi)

