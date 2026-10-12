अपने पसंदीदा सेलिब्रिटी से मिलना हर किसी के लिए जिंदगी का सबसे खास पल होता है और बात अगर क्रिकेट जगत के महेंद्र सिंह धोनी की हो तो बात ही अलग है। इंटरनेट पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें इंडिगो एयर होस्टेस का ‘माही’ से मिलने का सपना एक हवाई सफर के दौरान पूरा हुआ।

इंडिगो एयरलाइंस की एयर होस्टेस ऐश्वर्या सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर धोनी से मुलाकात का एक वीडियो शेयर किया है। यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया। वैसे भी धोनी से जुड़ा कंटेंट इंटरनेट पर तेजी से वायरल होता है।

ऐश्वर्या के चेहरे पर दिखी माही से मिलने की खुशी

फ्लाइट अटेंडेंट ऐश्वर्या सिंह की धोनी से मुलाकात उनके जीवन की ख्वाहिशों में से एक थी जो कि पूरी हो गई। अचानक हुई मुलाकात की खुशी ऐश्वर्या के चेहरे पर बखूबी देखी जा सकती है। धोनी के साथ उनकी यह मुलाकात एक यादगार बातचीत में बदल गई, क्योंकि धोनी ने काम के एक हेक्टिक दिन के बारे में उनकी बातें सुनीं और एक मजाकिया अंदाज में कुछ सलाह भी दी।

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माही ने ऐश्वर्या को दी सलाह

ऐश्वर्या ने इंस्टाग्राम पर इस बातचीत का एक वीडियो शेयर किया, वीडियो में वह एक फ्लाइट अटेंडेंट के दौरान धोनी से बात करती दिख रही हैं जिसे वह ऑपरेट कर रही थीं। धोनी से मिलकर उन्होंने उन्हें मिथ और लेजेंड दोनों के तौर पर इंट्रोड्यूस किया। जब ऐश्वर्या अपने डिमांडिंग वर्कडे के बारे में बता रही थीं तो धोनी ने सब्र से उनकी बातें सुनीं। उन्हें सिर्फ एक फैन मानने के बजाय, उन्होंने उनकी बातों पर ध्यान दिया, जिससे यह बातचीत उनके लिए एक अच्छा और सुकून देने वाला अनुभव बन गई।

‘माही से मिलना एक रोमांचक अनुभव था’

बातचीत का सबसे यादगार हिस्सा तब आया जब धोनी ने ऐश्वर्या को काम के डिमांडिंग दिनों को संभालने के बारे में कुछ सलाह दी। इंडिया के पूर्व कैप्टन ने फ्लाइट से जुड़ा एक मजाक भी किया जिससे वह हंस पड़ीं। इस बातचीत ने ऐश्वर्या के लिए एक थका देने वाले वर्कडे को एक खास याद में बदल दिया। भारत के सबसे मशहूर क्रिकेटरों में से एक से मिलना पहले से ही एक रोमांचक अनुभव था, लेकिन उनकी सलाह मिलने से यह मुलाकात और भी मतलब वाली हो गई।

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वीडियो पर यूजर्स के रिएक्शन

वीडियो शेयर करते हुए ऐश्वर्या ने धोनी से मिलना एक सपने के सच होने जैसा बताया। उन्होंने बातचीत पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए उन्हें सच में एक महान इंसान भी कहा। उनके इस वीडियो पर लोगों ने बहुत प्यारे रिएक्शन दिए हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है, “मुझे उम्मीद है कि मैं किसी दिन उनसे मिलूंगा और उनसे बात करूंगा।” एक और अन्य यूजर ने कहा, “लड़की, तुम अभी लाखों लोगों का सपना जी रही हो।” एक और अन्य यूजर ने लिखा है- काश मैं भी मिल पाता।

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