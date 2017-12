Video: विहिप वालों से बोले असदुद्दीन ओवैसी- बच्चे पैदा नहीं हो रहे तो शरफु भाई का पान खा लें, टनाटन काम हो जाएगा

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अपने तीखे भाषणों के लिए जाने जाते हैं। वह अपने भाषणों में बीजेपी और संघ पर अकसर करारा हमला करते नजर आते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में असदुद्दीन ओवैसी विश्व हिंदू परिषद वालों का मजाक बना रहे हैं। वीडियो कब का और कहां का है इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी तो नहीं मिली है लेकिन गुरुवार को इस्लामिक स्कॉलर तारिक फतेह ने भी इसे अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। इस वीडियो को ट्वीट करते हुए तारिक फतेह ने लिखा है कि भारत का एक अग्रणी राजनेता किस तरह से हिंदुओं का मजाक उड़ा रहा है। तारिक फतेह ने ये भी लिखा है कि ये हिंदुओं के अधिका बच्चा पैदा ना करने का भी माखौल उड़ा रहा है।

दरअसल वीडियो असदुद्दीन ओवैसी किसी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। अपने भाषण में वो कह रहे हैं कि, ‘हमारी आबादी सही तरीके से बढ़ रही है। हमारी जनसंख्या देख विश्व हिंदू परिषद वाले डर गए हैं। वो अपने अधिवेशन में हिंदुओं से कह रहे हैं कि तुम लोग 4-4 बच्चे पैदा करो। मैं कहता हूं कि खुद को एक भी कर नहीं पा रहे हो। अगर कोई दिक्कत है तो यहां औरंगाबाद आ जाओ। यहां पर एक तारा पान शॉप है। यहां पर 5 हजार रुपए का एक पान मिलता है उसे खा लो तो टनाटन काम हो जाएगा। हम लोगों को तो जरूरत है नहीं, हम तो बगैर पान खाए माशाअल्लाह हैं।’

SHOCKING: India's leading Muslim politician @AsadOwaisi in gutter; Mocks Hindus for being sexually impotent & unable to concieve more than one child. Taunts Hindus to try eating an aphrodisiac 'paan' (beatleleaf) from a Muslim's shop in Aurangabad that cures erectile dysfunction. pic.twitter.com/0hs8vpq6BV

— ਤਾਰੇਕ ਫਤਹ (@TarekFatah) December 28, 2017