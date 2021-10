AIIMS में रामलीला पर उड़ा गया मजाक, VIDEO वायरल होने पर हुआ हंगामा; स्टूडेंट्स ने मांगी माफी

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के कुछ छात्रों ने रामलीला मंचन के दौरान आस्था का खिलवाड़ उड़ाया। उनका कृत्य अब विवादों में घिर गया है। हालांकि, एम्स स्टूडेंट एसोसिएशन ने रविवार को कहा कि संस्था इस नाटक के संचालन के लिए क्षमा चाहती है। इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। संस्था ने यह भी कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में ऐसी कोई गतिविधि न हो। लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर दिखाई दिया। गिरफ्तारी की मांग भी जोर पकड़ने लगी है।

हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक एम्स के कुछ छात्रों द्वारा किए गए रामलीला मंचन की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया में वायरल है। इस नाटक का मंचन शोएब आफताब नाम के छात्र ने किया था। रामलीला मंचन के दौरान उसने हिन्दू धर्म की आस्था का मजाक उड़ाते हुए इष्ट देवों का अपमान किया। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे कलाकार रामलीला का मजाक उड़ा रहे हैं। यही नहीं मंचन के दौरान बाबुबली फिल्म के डायलाग का भी इस्तेमाल किया गया।

एम्स की रामलीला में उस प्रसंग का मंचन किया गया था, जिसमें रावण की बहन सूपर्नखा राम पर मोहित हो उनके साथ रहने की प्रार्थना करती है। राम उसे कहते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते। उनकी रावण की बहन को सलाह होती है कि वह चाहे तो उनके भाई लक्ष्मण से ऐसा अनुरोध कर सकती है। इस दृश्य को फिल्माते समय आपत्तिजनक भाषा शैली का इस्तेमाल किया गया। यह वीडियो क्लिप जैसी ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उसे देखकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा।

Soyeb Aftab itne jute maarne chaiye is Jih@di ko ki iske akal thikane aa jaye.

These acts can't be tolerated.Funny leela kar lo be apne community pe bhi. Bhot milega@aiims_nd We expect a funny and creative act on Mhmd also. #ArrestAIIMSCulprits pic.twitter.com/YfAiuxpM2P

— Team Immortal (@username_not_al) October 17, 2021