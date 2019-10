एक लाइव टीवी डिबेट शो में ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष एम एस बिट्टा कांग्रेस सांसद के कमेंट पर बुरी तरह भड़क गए। बिट्टा इतना भड़के कि गुस्से में आकर अपनी सीट से खड़े हो गए और सीना ठोंक कांग्रेस सांसद को चुनौती देने लगे कि देख लेना आज के बाद किस तरह से सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी के खिलाफ मोर्चा खोलता हूं। दरअसल 20 अक्टूबर को पाकिस्तान में भारतीय सेना द्वारा किये गए सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने सवाल उठाए थे। इसी को लेकर एबीपी न्यूज पर लाइव डिबेट का प्रोग्राम था।

इस डिबेट में कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह के साथ ही बीजेपी के शाहनावाज हुसैन और एम एस बिट्टा भी मोजूद थे। बता दें कि एम एस बिट्टा किसी जमाने में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। अमृतसर में एक बम धमाके के दौरान वो अपना पैर गंवा बैठे थे। दिल्ली में भी संसद भवन के पास उनपर हमला हो चुका है। उन्हें आजीवन Z+ सुरक्षा मुहैया कराई गई है।

डिबेट शो में अखिलेश सिंह ने कहा कि, ‘मोदी सरकार में जब भी बड़े राज्य में चुनाव होता है तब सर्जिकल स्ट्राइक का पैटर्न बनता है। असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक पर राजनीति की जाती है।’ बिट्टा ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने को गलत बताया तो कांग्रेस सांसद एंकर से कहने लगे कि जिनकी सुरक्षा पर मोदी सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है वो तो मेरी बात का विरोध करेंगे ही।

अखिलेश सिंह की इस बात पर एम एस बिट्टा भड़क गए और स्टूडियो में ही अपनी सीट से खड़े हो गए। खड़े होकर वो अखिलेश सिंह पर चिल्लाते हुए कहने लगे कि, ‘सोनिया, राहुल और प्रियंका गंधी को किस चीज की सुरक्षा मिलती है। मैंने तो आतंकी हमले में अपने पैर गंवा दिये हैं। अगर सोनिया-राहुल को सुरक्षा मिल सकती है तो मेरे जैसे बम खाने वाले को क्यों नहीं?’

अखिलेश की बात पर उनरको इतना गुस्सा आया कि वो सीना ठोंक ये तक कहने लगे कि आज तक मैंने कांग्रेस के खिलाफ कुछ नहीं बोला लेकिन तुमने जो बात आज कही है उसके बाद देखो मैं किस तरह से सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी के खिलाफ मोर्चा खोलता हूं। वो आगे भी काफी कुछ बोलते रहे। देखें वीडियो:

Surgical Strike 3.0: MS Bitta gets angry; stands during debate, lashes out at Akhilesh Singh@RubikaLiyaquat pic.twitter.com/8kwPEJjDrr

— ABP News (@ABPNews) October 21, 2019