भूख हड़ताल पर बैठे AIADMK कार्यकर्ताओं की बिरयानी खाते तस्वीरें सोशल मीडिया में आई हैं। एआईएडीएमके के ये कार्यकर्ता केंद्र सरकार द्वारा कावेरी प्रबंधन बोर्ड के गठन के नहीं करने के विरोध में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। लेकिन एक दिन की इस हड़ताल में ये लोग खाते पीते दिखे। कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ये लोग टौमेटो राइस खा रहे हैं। इन लोगों ने मंगलवार (3 अप्रैल) को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल का ऐलान किया था। भूख हड़ताल के दौरान पार्टी करते इन नेताओं की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसे देख हर कोई हैरान है। वेल्लोर की तस्वीरों में एआईएडीएमके के कार्यकर्ता कथित रूप से बिरयानी खा रहे हैं, जबकि कोयंबटूर और सलेम में पार्टी के कई नेता/कार्यकर्ता शराब पीते नजर आए। मीडियो रिपोर्ट के मुताबिक जब पत्रकार इनकी तस्वीरें ले रहे थे तो उनपर हमला भी किया गया। सोशल मीडिया पर ये तस्वीर वायरल हो रही है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ये नेता अनशन के नाम पर जम कर खाना पीना खा रहे थे। हालांकि जनसत्ता इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं करता है।

AIADMK cadre in Vellore staging a ‘fast’ for constitution of Cauvery Management Board! pic.twitter.com/9Pe4zjHopp

— D Suresh Kumar (@dsureshkumar) April 3, 2018