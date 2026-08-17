यूपी के आगरा में एक पिता पर पत्नी से हुए झगड़े के बाद अपनी 11 महीने की बेटी को यमुना नदी में फेंकने का आरोप है। इससे पहले शख्स ने पत्नी से यह कहकर बाइक रोकी की सेल्फी लेते हैं। उसने अपनी बेटी के साथ एक फोटो भी ली थी।

बेटी को फेंकने के बाद आरोपी पिता अपनी पत्नी को भी नदी में धकेलने लगा। जब महिला चिल्लाई तो पुल से गुज़र रहे लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई। आस-पास के लोगों ने किसी तरह महिला को पति के चंगुल से छुड़ाकर बचाया। पत्नी ने बताया कि हम अपनी बेटी के लिए कपड़े खरीदने आगरा जा रहे थे, बच्ची का 17 अगस्त को यानी आज जन्मदिन है।

महिला ने आगे बतायाक कि रास्ते में मेरे पति ने फ़ोटो लेने के बहाने पुल पर बाइक रोकी। उसके बाद, उसने हमारी बेटी को नदी में फेंक दिया। महिला की बात सुनने के बाद, राहगीरों ने आरोपी पति की बुरी तरह पिटाई कर दी। इसके बाद उन्होंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। यह घटना सिकंदरा के अकबारा पुल पर हुई। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है।

दरअसल, बलदेव के बड़माघी गांव के रहने वाले रिंकू अपनी पत्नी लक्ष्मी और 11 महीने की बेटी के साथ बाइक से बाज़ार जा रहे थे। रास्ते में किसी बात को लेकर उनकी पत्नी से बहस हो गई। रिंकू ने अचानक अकबरा पुल पर बाइक रोक दी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वह अपनी बेटी के साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं।

भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, रिंकू ने अपनी बेटी के साथ सेल्फ़ी ली। इसके तुरंत बाद उन्होंने अपनी बेटी को यमुना नदी में फेंक दिया। जैसे ही उनकी पत्नी पुल की रेलिंग की ओर भागीं, रिंकू उन्हें भी नदी में धकेलने लगे। लेकिन जब लक्ष्मी ने शोर मचाया, तो पुल से गुज़र रहे लोग वहाँ जमा हो गए।

लोगों के पीटने पर पति आक्रामक हो गया। लक्ष्मी ने वहां मौजूद लोगों को बताया कि उनके पति ने उनकी बेटी को यमुना में फेंक दिया है। अब वह उन्हें भी नदी में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। यह सुनते ही लोग गुस्से से भर गए। पत्नी को पति से बचाने के बाद, उन्होंने उसे पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान रिंकू भी लोगों के प्रति आक्रामक हो गया।

सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। आरोपी रिंकू को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया गया। वहीं, बच्ची को खोजने के लिए यमुना नदी में तलाशी अभियान शुरू किया गया। पत्नी ने बताया कि हम बेटी के लिए कपड़े खरीदने आगरा जा रहे थे। लक्ष्मी ने कहा, “मेरी शादी 14 जून, 2024 को हुई थी। शादी के बाद, दहेज के लिए मुझे परेशान किया जाने लगा। ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं 6 महीने तक भरतपुर के जटोली कदमी डीग गांव में अपने मायके में रही। उसके बाद, मेरे पति ने मुझे वापस बुला लिया। बेटी होने से वह खुश नहीं थे, वह रोज़ झगड़ा करते थे।

पिछले दो-तीन दिनों से रिंकू का व्यवहार बदल गया था। वह बच्ची से प्यार करने का दिखावा कर रहे थे। आज उन्होंने कहा, चलो आगरा चलते हैं। हमें बच्ची के लिए कपड़े खरीदने हैं। जैसे ही हम यमुना पुल पर पहुंचे, रिंकू ने बाइक रोक दी। उन्होंने कहा कि वह बच्ची के साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं।”

‘पति ने जन्मदिन से पहले इकलौती बेटी की हत्या कर दी’

मां लक्ष्मी ने कहा, “मेरी एक ही बेटी थी। उसका जन्मदिन 17 अगस्त को है। मेरे पति रिंकू ने उससे पहले ही मेरी बेटी की जान ले ली। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वह बच्ची को मारने की प्लानिंग कर रहा था।”

DCP सिटी सैयद अली अब्बास ने कहा –

सिकंदरा इलाके में एक व्यक्ति ने अपनी बेटी को पुल से यमुना नदी में फेंक दिया। आरोपी पति से घटना के बारे में पूछताछ की जा रही है। जांच के दौरान घरेलू कलह की बात सामने आई है।

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