UP News: आगरा के डॉक्टर संतोष गोयल नाम के एक नेत्रहीन बुजुर्ग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वे खुद को अंग्रेजी में पीएचडी बता रहे हैं, और ये दावा भी कर रहे हैं कि उन्होंने एनडीए में तीन साल पढ़ाने का दावा भी किया। वीडियो देखने के बाद भारतीय सेना के जवानों की टीम उन्हें अपने साथ ले गई और अस्पताल में भर्ती करा दिया। सेना की टीम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उन्होंने बोला है, वो कितना सही है।

दरअसल, तीन दिन पहले आगरा के जीएसटी के एडिशनल कमिश्नर अजय मिश्रा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था। इसमें एक संतोष गोयल नाम के एक बुजुर्ग ये दावा कर रहे हैं, कि उन्होंने साल 1971 में अंग्रेजी में पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। उनका कहना ये भी था कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी में चयनित हुए थे। उन्होंने दावा किया था कि तीन साल तक उन्होंने एनडीए में शिक्षक के तौर पर काम किया था

अंग्रेजी पर मजबूत पकड़ होने का किया

वायरल वीडियो में बुजुर्ग ये कहते हैं कि एनडीए में उनके द्वारा पढ़ाए गए कई छात्र लेफ्टिनेंट और कर्नल बन चुके हैं। वीडियो में उन्होंने अंग्रेजी कवियों और लेखकों के ऐतिहासिक नाटकों का जिक्र किया। उनका दावा था कि उनकी अंग्रेजी व्याकरण पर मजबूत पकड़ हैं। उनके इन दावों के चलते बुजुर्ग का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा था।

सेना के जवाब उठा ले गए

बुजुर्ग का वीडियो वायरल होने के बाद भारतीय सेना हरकत में आई, सेना के अधिकारियों की टीम आगरा के नगला पाड़ी गए। संतोष गोयल वहां एक घर में मौजूद थे। सेना के जवानों ने उनसे पूछताछ की और उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर ले गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, संतोष गोयल को सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है।

इसके अलावा, सेना उनके बारे में और जानकारी जुटा रही है और इस दावे की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या उन्होंने एनडीए में शिक्षक के रूप में काम किया था या नहीं।

बताया क्यों नहीं मिल पाई पेंशन

वायरल वीडियो में संतोष गोयल ने जीएसटी अधिकारी को बताया कि वे पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शिक्षक थे। सेवा के दौरान उनकी आंखों की रोशनी चली गई, जिसके कारण उन्हें सेवामुक्त कर दिया गया। अगर उन्होंने 15 साल की सेवा पूरी कर ली होती, तो आज उन्हें 70,000 से 80,000 रुपये की पेंशन मिलती, लेकिन उन्होंने सिर्फ 3 साल ही काम किया।

फिलहाल वे बेहद सादा और गरीबी भरा जीवन जी रहे हैं। बताया जाता है कि वे मंदिर में रहकर अपना गुजारा करते हैं। रात को सोने के लिए वे एक घर में जाते हैं। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार, उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, लेकिन वे शिक्षित हैं और अंग्रेजी धाराप्रवाह बोलते हैं।

डॉक्टर संतोष गोयल की आंखों की सर्जरी मिलिट्री अस्पताल में होगी। नेत्र रोग विशेषज्ञों द्वारा उनका इलाज शुरू हो चुका है। शुरुआत में कईं जांचों के बाद उन्हें डॉक्टर्स ने अपनी निगरानी में रखा है, और जल्द ही उनकी सर्जरी भी की जाएगी।

बेंगलुरु के आईटी प्रोफेशनल्स दानिश अब्दी और वृषाली प्रसादे ने इतिहास रच दिया है। दोनों श्रीलंका से भारत तक राम सेतु मार्ग पर साथ-साथ ओपन वॉटर स्विम पूरी करने वाले पहले कपल बन गए हैं। जानकारी अनुसार 7 मई को इस जोड़े ने श्रीलंका के तलाइमन्नार से सुबह करीब 4:30 बजे तैराकी शुरू की और लगभग 32 किलोमीटर लंबी पाल्क जलमार्ग की दूरी तय करते हुए दोपहर करीब 3:15 बजे तमिलनाडु के धनुषकोडी पहुंचे। यह बेहद कठिन सफर 10 घंटे 45 मिनट में पूरा हुआ। पढ़िए पूरी खबर…