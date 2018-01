जी न्यूज पर इंटरव्यू के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंग्रेजी न्यूज चैनल टाइम्स नाउ को इंटरव्यू दिया है। जी न्यूज पर पत्रकार सुधीर चौधरी ने पीएम का इंटरव्यू लिया था। जबकि टाइम्स नाउ पर राहुल शिवशंकर और नाविका कुमार ने पीएम का इंटरव्यू लिया है। इस इंटरव्यू के बाद सोशल मीडिया पर चुटकी ली जा रही है। लोगों का कहना है कि पीएम ने अपने दो पसंसदीदा चैनलों को तो इंटरव्यू दे दिया लेकिन अर्नब गोस्वामी का नंबर क्या होगा। अर्नब गोस्वामी रिपबल्कि चैनल के हेड हैं। ट्विटर पर इसे लेकर लगातार कमेंट किये जा रहे हैं। असीम मंडल ने लिखा है कि, ‘टाइम्स नाउ पर पीएम का इंटरव्यू देखने के बाद पता नहीं अर्नब क्या करेंगे। आखिर टाइम्स नाउ से पहले उन्हें मौका क्यों नहीं मिला।’ सुमित ने लिखा है, ‘रिपब्लिक और अर्नब मेहनत करते हैं और अंत में पुरस्कार टाइम्स नाउ ले जाता है।’ उर्वशी रौतेला नाम की यूजर लिखती हैं, ‘जी पर उनके ‘एक्सक्लूसिव’ के बाद, मोदी ने टाइम्स नाउ को ‘एक्सक्लूसिव’ दिया, चिंता मत कीजिए लॉर्ड अर्नब आपका नंबर अगला है।’

Woo… @republic and Arnab will go crazy after this interview.. Why didn’t they get the interview first before Times Now.. #PMModiSpeaksToTimesNow https://t.co/1RelYeT8Iq

Republic & Arnab do all the hard work and in the end….

Times Now gets the reward. https://t.co/b357XEyRkM

— Sumit (@_RKSumit) January 21, 2018