प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी न्‍यूज के बाद अब अंग्रेजी चैनल टाइम्‍स नाउ को इंटरव्‍यू दिया है। चैनल पर इस साक्षात्‍कार का प्रसारण रविवार (21 जनवरी) की रात 9 बजे किया जाएगा। टाइम्‍स नाउ की ओर से राहुल श्रीवास्‍तव और नाविका कुमार ने पीएम मोदी से सवाल पूछे। चैनल द्वारा जो प्रोमो ट्विटर पर जारी किए गए हैं, उनमें जीडीपी, न्‍याय‍पालिका और राष्‍ट्रगान से जुड़े सवाल पूछने की बात सामने आई है। इसके अलावा चैनल ने लोकसभा चुनावों के लिए उनकी रणनीति के बारे में भी पूछा। चूंकि पीएम मोदी पहले ही जी न्‍यूज को इंटरव्‍यू दे चुके हैं, इसलिए लोगों ने टाइम्‍स नाउ को ट्रोल करना शुरू कर दिया। एस राव नाम के शख्‍स ने कहा, ”वह (मोदी) पहले ही जी न्‍यूज को इंटरव्‍यू दे चुके हैं, जो दो दिन पहले प्रसारित हुआ था। मनु शर्मा ने कहा, ”खुद को बधाई देने वाली हेडलाइंस। सिर्फ एक इंफोटेनमेंट बिजनेस हाउस ही ऐसी हेडलाइंस दे सकता है, मीडिया हाउस नहीं।” एक अन्‍य शख्‍स ने पूछा, ”आखिर वह (मोदी) केवल कुछ चुनिंदा चैनल्‍स को ही इंटरव्‍यू देते हैं? क्‍यों नहीं वह दुनियाभर के पत्रकारों की प्रेस कॉन्‍फ्रेंस बुलाकर सवालों का जवाब देते हैं। साख ज्‍यादा महत्‍वपूर्ण है।”

कहीं यूजर्स एक बार फिर से पीएम को एनडीटीवी के रवीश कुमार को इंटरव्‍यू देने की चुनौती देने लगे। एक यूजर ने कहा, ”स्क्रिप्‍ट तैयार है? हमें बता दो कि यह कॉमेडी, हॉरर है, थ्रिलर है, इमोशनल है या ड्रामा है क्‍योंकि हम पॉपकॉर्न लेकर बैठेंगे।” जय यादव ने कहा, ”अगर वह (मोदी) इतने बहादुर हैं तो उनसे कहो एनडीटीवी जाएं।”

अमन गर्ग ने प्रतिद्वंदी चैनल रिपब्लिक टीवी पर तंज सकते हुए कहा, ”यह रिपब्लिक टीवी के लिए दिन तोड़ देने वाला होगा क्‍योंकि वह शुरू से ही बीजेपी प्रवक्‍ता की तरह रहे हैं। अब उन्‍होंने (मोदी) इन्‍हें (रिपब्लिक) छोड़कर किसी और चैनल को चुन लिया है।” रवि वर्मा ने कहा, ”2018 के सबसे बड़े इंटरव्यू की सबसे बड़ी बात- पकौड़ा बेचकर पाओ रोज़गार।”

देखें लोगों की प्रतिक्रियाएं:

He has already given his interview to Zee News which was aired 2 days back — SRAO (@Nation_frst) January 21, 2018

Why didn't you ask PM why no Press Conference in 3 1/2 yrs? Fr a bold, gutsy,hands on PM, this selective discourse doesn't spk well-either fr PM's personality or even fr Indian democracy! — Vijay Agnihotri (@Vijayagni53) January 21, 2018

All the Channels paraded before the PM and he "Chose" Times Now. Right? — Ramnath Kumar (@RamnathKumar1) January 21, 2018

Self-congratulatory headlines. Only an infotainment business house can make such headlines, not a journalistic house. #PMModiSpeaksToTimesNow — Manu Sharma (@trippytomato) January 21, 2018

Trying to regain your credibility?? — Empowering Goa (@EmpoweringGoa) January 21, 2018

If he is brave enough, tell him to go to @ndtv @ravishndtv — Jai yadav (@ajoyyadav111) January 21, 2018

Will @TimesNow ask him why AADHAR is not linked to Voter ID to curb bogus voting and bring transparency and accountability in election process — Amit (@Amit_1234) January 21, 2018

First Zee then Times Now only Arnab left out ? He is in queue? Send family pack of Burnol to presstitutes — Deepak Kadakia (@djkadakia) January 21, 2018

माननीय प्रधान मंत्री जी कभी ndtv के एंकर रवीश जी से भी मुलाकात कर लिया करो — Pushpendra Kumar (@Pushpen17858459) January 21, 2018

