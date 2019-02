Indian Air Force Aerial Strike: पुलवामा में हुए आतंकी हमले के 12 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान को मुहतोड़ जवाब दिया है। दावा किया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एलओसी के पार जाकर जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी कैंपों पर 1000 किलो के बम गिराने का काम किया। भारतीय वायुसेना के इस काम को देखकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह से देश के लोग अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। यह खबर आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर कई तरह के हैशटैग ट्रैंड करने लगे। इन हैशटैग में सर्जिकल स्ट्राइक 2 (#surgicalstrike2) को लोग सबसे अधिक पसंद कर रहे हैं। ट्विटर पर इस हमले के बाद से बालाकोट (#Balakot), इंडियन एयर फोर्स (#indianairforce), जोश (Josh), एयर स्ट्राइक(#airstrike), जैश (Jaish), मिराज 2000 (Mirage 2000) और पुलवामा रिवेंज (#PulwamaRevenge) जैसे शब्द सबसे अधिक ट्रेंड हो रहे हैं। लोग सर्जिकल स्ट्राइक 2 हैशटैग कर ट्विटर वॉल पर लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं लिख रहे हैं।

वायु सेना के इस कदम को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखी। दोनों ही नेताओं ने इस काम के लिए वायु सेना की जमकर सराहना की। राहुल गांधी ने ट्वीट किया ‘मैं भारतीय वायुसेना के पायलटों को सलाम करता हूं।’ वहीं अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, ‘मैं भारतीय वायु सेना की इस बहादुरी को सलाम करता हूं जिन्होंने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला करके हमें गौरवान्वित करने का काम किया।’

I salute the pilots of the IAF. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 26, 2019

बता दें कि आतंकी कैंपों पर किए गए ये हमले मिराज-2000 से किए गए। सूत्रों की मानें तो 12 मिराज 2000 विमानों ने एलओसी पार जाकर आतंकी कैंपों पर बम गिराकर उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त कर पुलवामा में हुए आतंकी हमले का बदला लिया। गौरतलब हो कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने 14 फरवरी को हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी।

I salute the bravery of Indian Air Force pilots who have made us proud by striking terror targets in Pakistan — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) February 26, 2019

Once again Pakistan gets run-out without knowing what actually happened#Balakot#Surgicalstrike2 pic.twitter.com/TZzRuOGeoc — Subrath Palai (@imsubrath) February 26, 2019

Indian Fools,

Let me show you the difference between 200 Kg Suicide Bomb vs 1000 Kg Bomb dropped by Indian Jets during so called #Surgicalstrike2 in #Balakot. 10 trees have been martyred so far . pic.twitter.com/TTFn0j5hnE — Mian javed Latif MNA (@javedlatifMNA) February 26, 2019

I salute our brave soldiers of #IndianAirForce & the deep respect from deep hrt for such a brave action

MIRAGE jet distroyed terror camps across LoC.

Jaish HQ has been reprted distroyed in this Airstrike.#Surgicalstrike2

not a soft state,its a new India pic.twitter.com/aCgNHCUM69 — Akku imnida (@akkookie0109) February 26, 2019

#BalakotVery much proud to be an Indian#Balakot #Surgicalstrike2.A proud salutation to the brave pilots (Soldiers) of #IndianAirForce. Getting deep into #Balakot and coming out safely shows how amazing you guys are pic.twitter.com/ssyHZk19Qa. pic.twitter.com/wYHzUy40Em — Panduraddi halemani (@Panduraddihale1) February 26, 2019

