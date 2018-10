सोशल मीडिया पर हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो के वीडियोज तो आपने खूब देखे, जिसके जरिए सोमवती महावर नाम की एक महिला इंटरनेट सेंसेशन बन गईं। महिला के वीडियो के बाद इंटरनेट पर इस तरह के वीडियो की बाढ़ सी आ गई। हाल ही उन्हीं के अंदाज में देश की जानी-मानी पहलवान ने भी अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। दरअसल, यहां हम बात कर रहे हैं देश की लोकप्रिय महिला पहलवान बबिता फोगाट के वीडियो को लेकर। उन्होंने भी अपने सोशल अकाउंट पर हेलो फ्रेंड्स का एक वीडियो शेयर किया है। 26 सेकेंड के इस वीडियो में पहलवान बबिता अपनी भैंस का दूध निकालते दिख रही हैं। इस वीडियो के कैप्शन में बबिता ने अपने फैंस के लिए लिखा…हैलो फ्रेंड्स भैंस का दूध पी लो। 2 घंटे पहले शेयर किए गए बबिता फोगाट के इस वीडियो को फैंस खूब शेयर कर रहे हैं। फैंस भी उनके वीडियो को शेयर कर हेलो दोस्तों भैंस का दूल पीलो लिख रहे हैं। वैसे तो अक्सर सोशल मीडिया पर बबिता अपने देसी अंदाज को लेकर छाई रहती हैं लेकिन उनका यह अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है।

हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो वाली सोमवती तो सुर्खियों में फिलहाल शांत हैं लेकिन उनके अंदाज में अब बबिता फोगाट जरूर चर्चा में शुमार हुई हैं। गौरतलब है कि इससे पहले मुंबई पुलिस ने भी अपने सोशल अकाउंट ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें लिखा था हेलो फ्रैंड्स हेलमेट पहन लो….मुंबई पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल से दोस्तो को चाय ऑफर करती हुई सोमवती महावर के वीडियों में एडिटिंग के जरिए ‘चाय पी लो’ की जगह ‘हेलमेट पहन लो’ जोड़ दिया था।

Hello Fraaands! Helmet pehan lo… to have a Safe-Tea at home! #RoadSafeTEA pic.twitter.com/MoGTYzK8wU

— Mumbai Police (@MumbaiPolice) June 13, 2018