करण जौहर के शो कॉफी विद करण में बहकने के कारण टीम इंडिया के क्रिकेटर हार्दिक पंड्या और केएल राहुल सुर्खियों में हैं। शो में करण के सवालों पर बहके हार्दिक पंड्या के बयानों तूफान मचा दिया। जांच होने तक के लिए राहुल और पंड्या को निलंबित कर दिया गया है। अब एक बार फिर से करण के शो का एक एपीसोड का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि यह वीडियो पुराना है। जिसमें रणवीर सिंह हैं। इसमें रणवीर से पंड्या की तुलना की जा रही है। सोशल मीडिया पर रणवीर को लताड़ भी लगाई जा रही है।

What did Ranveer mean by “I went from child to boy while watching Kareena swim?” pic.twitter.com/muAx3jZujF

— babu bisleri (@PUNchayatiii) January 9, 2019