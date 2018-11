तलाक हुआ तो महिला ने शादी के जोड़े को बम से उड़ा दिया, देखें वीडियो

शादी से पहले होने वाली ‘बैचलर पार्टी’ की तर्ज पर तलाक के बाद होने वाली ‘तलाक पार्टी’ का चलन भी बूम पर है। लेकिन अमेरिका के टैक्सॉस की रहने वाली एक महिला ने अपनी 14 साल पुरानी शादी को खत्म करने का ऐलान भी खास बनाने का फैसला किया। महिला ने बकायदे अपनी शादी की पोशाक को न सिर्फ विस्फोटक से उड़ाया। बल्कि रायफल से खुद उस पर गोलियां भी दागीं। शादी की पोशाक को उड़ाते वक्त किए गए धमाके की गूंज 15 किमी दूर तक सुनी गई

टैक्सॉस के लाकोस्ट की रहने वाली किंबर्ले सैंटनबेन स्टिटेलर ने अपनी 14 साल पुरानी शादी को खत्म करने का फैसला किया था। इस दौरान उन्हें अपने पति से बिछड़ने या अलग होने का कोई अफसोस नहीं था। शनिवार (17 नवंबर, 2018) को 43 साल की किंबर्ले ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ पार्टी का आयोजन किया। वहीं सभी के सामने किंबर्ले ने उस ड्रेस का धमाके में उड़ाने का फैसला किया। किंबर्ले का ये मानना था कि ये पोशाक उस झूठे रिश्ते की प्रतीक है, जो 14 साल उसके साथ रहने के बाद उससे अलग हो गया था।

