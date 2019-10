सोशल मीडिया में एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है। इस वीडियो पर लोग भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को ट्रोल कर रहे हैं। वीडियो एक न्यूज चैनल के डिबेट शो का है। इस डिबेट शो में जिस तरह से एक लड़के ने संबित पात्रा से सवाल किया वो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। लोग इस लड़के की जमकर तारीफ कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि ये लड़का कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ का दूर का रिश्तेदार लग रहा है जिसने संबित पात्रा की बोलती बंद कर दी। बता दें कि पिछले दिनों गौरव वल्लभ ने कुछ न्यूज डिबेट शो में संबित पात्रा को कई मौकों पर अपने तीखे सवालों से चुप करा दिया था। तब भी संबित पात्रा सोशल मीडिया में खूब ट्रोल हुए थे। अब एक बार फिर सोशल मीडिया यूजर्स संबित पात्रा के मजे ले रहे हैं।

दरअसल सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रहा है वह 20 सेकंड का है। इस वीडियो में संबित पात्रा मंच पर दिख रहे हैं और ऑडियंस में बैठा एक लड़का उनसे कुछ तीखे सवाल पूछ रहा है। लड़का संबित पात्रा से सवाल कर रहा है कि, ‘सर आप 40 मिनट से ज्यादा का भाषण दे चुके हैं लेकिन आपने शिक्षा और स्वास्थ के लेकर एक बार भी बात नहीं की।’ लड़का आगे कह रहा है कि, ‘आपने रोजगार तो दे दिया..रोजगार दिया है सुबह चाय बेचने का दोपहर में पकौड़े तलने का और रात में चौकीदारी करने का। आप एक बात बताइए हम इस बार वोट देने शौचालय में जाएंगे क्या? क्योंकि आपने शिक्षा की बात तो की ही नहीं और ना ही स्वास्थ की।’

ट्विटर पर 20 सेकेंड का ये वीडियो सर्कुलेट हो रहा है। इस वीडियो पर लोग संबित पात्रा की चुटकी लेते हुए लिख रहे हैं कि पात्रा जी हर जगह रोस्ट हो जा रहे हैं। लोग ये भी लिख रहे हैं कि संबित पात्रा की बस को जाना रहता है जापान लेकिन पहुंच जाती है पाकिस्तान, अब इस लड़के ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है।

Well caught him red handedly!

The question asked by youth is totally out of syllabus for Sambit Patra.#modihaitomandihai #ModiMadeEconomicCrisis #ModiMadeDisaster #ModiJezterOfNation

