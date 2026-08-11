African Boy Speech Shivaji Maharaj: छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे महाराष्ट्र के आराध्य दैवत और हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक हैं। भारतीय इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज को एक वीर, पराक्रमी, सहिष्णु और आदर्श शासक राजा के रूप में जाना जाता है। उनके विचार, शौर्यगाथा और न्याय आज भी हमें प्रेरणा देते हैं लेकिन महाराज के ये विचार सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणादायी हैं। इस बात को साबित करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

अफ्रीका महाद्वीप के युगांडा में एक स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो देखकर महाराष्ट्र के हर नागरिक की छाती गर्व से फूल गई है। अफ्रीका के बच्चे ने छत्रपति शिवाजी महाराज पर दिया भाषण सात समंदर पार अफ्रीका महाद्वीप के युगांडा की एक छोटी सी स्कूल में एक छात्र छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में भाषण दे रहा है।

इसका वीडियो अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो अंग्रेजी में भाषण दे रहा है, लेकिन उसके भाषण से छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति उसका गर्व और सम्मान साफ नजर आ रहा है।

मराठी युवाओं ने चलाया सराहनीय अभियान

छत्रपति महाराज के प्रेरणादायी विचार और उनका इतिहास अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए कुछ मराठी युवाओं ने ये अभियान चलाया है। उन्होंने इस स्कूल के छात्रों को छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित किताबें भेंट कीं और कॉपियां भी बांटी हैं।

सांसद श्रीकांत शिंदे ने शेयर किया वीडियो

अफ्रीका के युगांडा की एक छोटी सी स्कूल में भी छत्रपति शिवाजी महाराज का जयघोष..!! ये वीडियो अभी कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में शेयर किया जा रहा है। इस बीच, कल्याण लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे ने भी ये वीडियो शेयर किया है। उन्हें ये वीडियो बहुत पसंद आया और उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा कि विदेश में महाराज का जयघोष सुनकर मन छू गया। साथ ही उन्होंने इस अनोखे अभियान को चलाने वाले युवाओं के प्रयासों की भी तारीफ की।

दुनिया को प्रेरणा देने वाले छत्रपति शिवरायों के विचार

इस वीडियो से ये पता चलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार और इतिहास सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वो दुनिया के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणादायी हैं। विदेश के एक मासूम बच्चे के मुंह से सात समंदर पार गूंजता हुआ शिवरायों का जयघोष सुनना हर मराठी व्यक्ति के लिए गर्व की बात है। मराठी युवाओं के इस अनोखे अभियान और उस बच्चे के खूबसूरत भाषण की अभी पूरे देशभर से तारीफ हो रही है।

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