‘मेरी आंखें ठीक हैं’, अब पोर्नस्टार ने लिए पाकिस्तानी पूर्व राजनयिक से मजे

जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटे और राज्य को दो हिस्सों में बंटे हुए ठीक एक महीना हो गया। लेकिन महीने भर बाद भी पाकिस्तान के लोग इसपर अपनी फिजूल की हरकतों से बाज नहीं आ रहे। इसी कड़ी में भारत में पाकिस्तान के राजदूत रहे अब्दुल बासित का नाम भी जुड़ गया है। हाल ही में वह मशहूर पोर्न स्टार जॉनी सिन्स को कश्मीरी समझ बैठे जिसपर सोशल मीडिया में दुनिया भर के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। अब इस मामले में खुद जॉनी सिन्स ने भी अब्दुल बासित के मजे लिए हैं।

दरअसल हुआ ये था कि किसी अमर नाम के ट्विटर यूजर ने जॉनी सिन्स की किसी पोर्न मूवी का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिख दिया था कि ये कश्मीरी युवक पैलेट गन के हमले के चलते अपनी आंखों की रौशनी गंवा बैठा है। अब्दुल बासित इस ट्वीट पर पोर्नस्टार को सही में कश्मीरी युवक समझ बैठे और उस ट्वीट को रिट्वीट कर दिया।

रिट्वीट के साथ ही अब्दुल बासित सोशल मीडिया में ट्रोल होने लगे थे। लोग जमकर उनका मजाक उड़ाने लगे। लोग लिखने लगे कि भारत से नफरत के चक्कर में पाकिस्तान के लोग पता नहीं क्या-क्या कर बैठ रहे हैं। वहीं बहुत से यूजर्स मजे लेते हुए लिखने लगे कि जितने मासूम ये पाकिस्तानी बन रहे हैं उतने हैं नहीं।

अब खुद पोर्नस्टार जॉनी सिन्स ने भी अब्दुल बासित के मजे ले लिए हैं। लगभग उनके जले पर एक तरह से नमक छिड़कते हुए सिन्स ने ट्वीट किया कि मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपके चलते मेरे फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। बासित ने सिन्स की इमेज को रीट्वीट करते हुए उन्हें पेलेट गन से जख्मी हुआ कश्मीरी युवक बताया था। सिन्स ने बासित के मजे लेते हुए कहा कि मेरी दृष्टि एकदम ठीक है। इसके साथ ही उन्होंने बासित को दुनिया भर में और फेमस करने के लिए थैंक्स भी बोला।

Shout out to @abasitpak1 for all the new twitter followers! Thanks but my vision is fine https://t.co/Rk4QdiGBlq

— Johnny Sins (@JohnnySins) September 3, 2019