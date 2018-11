बॉलीवुड के मशहूर सिंगर अदनान सामी ने अपने ऑफिशियल टि्वटर अकाउंट पर शनिवार (3 नवंबर) को एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि, “कुछ लोग किसी कार्यक्रम में बैठे हुए हैं। म्यूजिक बज रहा है। म्यूजिक की धुन पर बुर्का पहनी हुई एक महिला और एक मुल्ला डांस कर रहे हैं। दोनों काफी देर तक डांस करते हैं।” इस वीडियो को शेयर कर उन्होंने तंज किया कि म्यूजिक तो हराम है न? उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, “म्यूजिक की धुन पर एक मुल्ला और बुर्का पहनी महिला को डांस करते देख अच्छा लगा। मैंने इसका आनंद लिया।” सामी के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने कई तरह की प्रतिक्रिया दी है। एक व्यक्ति ने ट्वीट किया, “मैं चाहता हूं कि ये चीजें कभी भारत में न फैले। यह देखना सबसे ज्यादा तनावभरा होता है कि दूसरे लोग यह तय करेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है।”

I wish these things never spread to india.. its stressful to see people controlling other people to do or not to do

