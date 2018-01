ट्रोल हो रही हैं एक्ट्रेस तापसी पन्नू , लोग बोल रहे- शर्म करो..तुम भी एक हिंदू हो

बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। तापसी अपनी एक फोटो को लेकर ट्रोल्स के निशाने पर हैं। दरअसल हुआ ये कि तापसी पन्नू ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से नए साल पर एक ट्वीट किया। इस ट्वीट के साथ तापसी ने एक सेल्फी भी पोस्ट की। यही सेल्फी उनकी ट्रोलिंग का कारण बन रहा है। हुआ ये कि तापसी पन्नू ने जो सेल्फी पोस्ट की है उसमें उनके साथ उनकी एक दोस्त है। इन दोनों के बैकग्राउंड में आतिशबाजी दिख रही है। इस सेल्फी को पोस्ट करते हुए तापसी ने लिखा- हम ये सुनिश्चित करेंगे कि साल 2018 का हर एक लम्हा इस तस्वीर की तरह चमकदार हो। नए साल का स्वागत है।

Will make sure every moment in 2018 will shine as bright as this picture ! #Welcome2018 #NewYear pic.twitter.com/EOGNB5fg1d — taapsee pannu (@taapsee) December 31, 2017

इस ट्वीट के पोस्ट होते ही लोग उनपर टूट पड़े। लोग लिखने लगे कि दिवाली में तो आपको पटाखों से बड़ी दिक्कत थी, अब यही पटाखे आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं क्या? तापसी को ट्रोल करने वाले लोग दिवाली पर किये उनके ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर कर उनपर निशाना साध रहे हैं। दरअसल दिवाली पर कुछ जगहों पर पटाखों की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट के बैन के बाद तापसी ने एक ट्वीट किया था।

तापसी ने इस ट्वीट में लिखा था कि सबको दिवाली की शुभकामनाएं, इस बार व्यंजनों के साथ दिवाली पर धमाका करें..पटाखों से नहीं।

तापसी के उस पुराने ट्वीट के स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए उन्हें भला-बुरा कहा जा रहा है। लोग लिख रहे हैं कि तापसी शर्म करो..तुम भी एक हिंदू हो। दिवाली पर तो तुम्हें पटाखों से दिक्कत है लेकिन नए साल पर खुद पटाखे फोड़ रही हो।

@taapsee kuch toh sharam karo… aakhirkaar tum bhi 1 hindu ho.. Diwali me tumko problem hoti h. New year me khud pataka jalati ho. Shame on you yaar.. — Akhilesh Chaudhary (@Iamashking22) January 2, 2018

Mam u said no crackers in diwali tym now ur showing pic of crackers wt it means — Vitthal Tigadi (@vitthal_tigadi) January 1, 2018

Is your hypocrisy not evident to you. Atleast if u made a mistake admit it. Diwali no Crackers and fireworks but it's ok to light up fireworks on new year. Wah re wah. Way to go and above all this u advise others to leave out negativity. Charity begins at home. — Sriram (@srilalgudi) January 2, 2018

Gyan baazi diwali k time yead atai hain. Aur environment v diwali pai harm feel karta hain. pic.twitter.com/oxLWr1NTOK — Lalithaditya Bharat (@rajaLalitaditya) January 1, 2018

Double face peoples mind it next tym pic.twitter.com/uQdwQtH7aO — Pawan Pandit (@hunter96cty) January 1, 2018

I am definitely getting oxygen from these firecrackers now…just want to brand of firecrackers so that i can celebrate eco-friendly Diwali. — Alkesh Singh Chauhan (@reachalkesh) January 1, 2018

Difference in both please madam??

Please be same for every thing.

I hate crackers be it Diwali, new year or anything as I have had Asthama problem in my childhood. Also it’s bad for environment. I urge all u celebrities to be constant on issues. Thank you. pic.twitter.com/hyuSJg99o0 — chin (@chints9981) January 1, 2018

