बॉलीवुड फिल्म ‘वीरे दी वेडिंग’ में अभिनेत्री स्वरा भास्कर के मास्टरबेशन के सीन को लेकर एक शख्स ने अभिनेत्री को ट्रोल करने की कोशिश की। अग्निवीर पलाश नाम के इस ट्विटर यूजर ने इस सीन का स्क्रीनशॉट स्वरा भास्कर के पिता उदय भास्कर को ट्विटर पर भेजते हुए उनसे इसपर उनकी राय मांगी। जल्दी ही स्वरा भास्कर की नजर इस ट्वीट पर पड़ गई। अग्निवीर पलाश को स्वरा भास्कर ने तगड़ा जवाब देते हुए लिखा कि ‘मैं एक कलाकार हूं और मैं वाइव्रेटर के साथ एक्टिंग कर रही हूं। आपको मेरे पिता से पूछने की जरूरत नहीं है। अगली बार से आपको जब भी कोई संदेह हो आप मुझसे सीधे पूछ सकते हैं। कृप्या अपने नाम से वीर शब्द हटा दीजिए। जो कोई भी एक बुजुर्ग इंसान को ऐसी सस्ती तरकीबों से शर्मिंदा करना चाहे वो बहादुर नहीं हो सकता।’

आपको बता दें की फिल्म वीरे दी वेडिंग के एक सीन में अभिनेत्री स्वरा भास्कर यौन तृप्ति के लिए मास्टरबेशन में वाइव्रेटर का सहारा लेती हैं। इस सीन को लेकर स्वरा को पहले भी ट्विटर पर ट्रोल किया गया था। स्वरा ने ट्रोल करने वालों को पहले भी अपने अंदाज में जवाब दिया है।

Who she is and what she is doing sir?? I confused…. A bigggggg faaaaan of @ReallySwara pic.twitter.com/0Wti6ocWbY

I’m an ‘actor’ & I’m ‘acting’ like I’m using a vibrator Palash. U don’t need to ask my father, you can ask me directly the next time you have any doubts! p.s. drop the Veer from your name bro, anyone trying to shame an older person by such cheap tactics is not v brave! Cheers https://t.co/C4KgsjwZpa

— Swara Bhasker (@ReallySwara) September 7, 2018