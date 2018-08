एक न्यूज पोर्टल ने कुछ दिनों पहले यह खबर दी थी कि कर्नाटक में मुसलमानों के एक ग्रुप ने एक हिंदू युवक की जमकर पिटाई कर दी है। इस युवक पर किसी मुस्लिम महिला से बातचीत करने का आरोप लगा था। इस खबर के सामने आने के बाद एक IAS अफसर संजय दीक्षित ने अभिनेत्री स्वरा भास्कर पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर लिखा कि ‘मुसलमानों के एक ग्रुप ने हिंदू युवक पर हमला किया। क्या वो एक मुस्लिम महिला से बातचीत करने के उत्साह को जानते हैं? स्वरा भास्कर को उन लोगों के साथ काउंसलिंग के लिए लाया जाना चाहिए जिनकी फिल्मों के लिए वो अभिनय करती हैं।’ अभिनेत्री स्वरा भास्कर अक्सर विभिन्न मुद्दों पर सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जानी जाती हैं। अब आईएएस अफसर के इस ट्वीट पर भी अभिनेत्री ने अपने अंदाज में उन्हें करारा जवाब दिया है।

Karnataka : Muslim mob attacks Hindu youth for talking to a Muslim lady

Hmmm! Didn’t they know the spirit of #TalkToAMuslim – @ReallySwara should be brought in for counselling with the people who fund the films in which she acts and misacts.https://t.co/7HE4I87KBz

