ट्विटर पर लोगों ने स्वरा भास्कर को बनाया प्रधानमंत्री, बोले- इस्तीफा दो

अभिनेत्री स्वरा भास्कर सोशल मीडिया पर बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जानी जाती हैं। कई बार वो यहां ट्रोल भी हो चुकी हैं। एक बार फिर स्वरा भास्कर को लेकर ट्विटर पर लोगों के बीच बेहद दिलचस्प बातचीत हुई है। दरअसल बीते रविवार को कुछ लोगों की नजर ट्विटर पर स्वरा भास्कर और पत्रकार रोहित सरदाना के बीच हुई बातचीत पर पड़ी। रोहित सरदाना ने बॉलीवुड कलाकारों को निशाने पर लेते हुए लिखा था की ‘बिहार के मुजफ्फरपुर में शेल्टर होम में पिछले 2 सालों में 40 बच्चियों के साथ हुए भयानक रेप कांड पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने चुप्पी क्यों साध रखी है?।’ इसका जवाब देते हुए स्वरा ने लिखा कि ‘कलाकार संसद के सदस्य नहीं हैं और ना ही मौजूदा सरकार का हिस्सा हैं।’

इसके बाद ट्विटर पर लोगों ने स्वरा भास्कर को लेकर तरह-तरह की बातचीत शुरू कर दी। कुछ यूजर्स का कहना था कि पत्रकारों को इन मुद्दों पर सवाल सरकार से पूछना चाहिए ना कि बॉलीवुड कलाकारों से। कुछ ट्विटर यूजर्स नोटबंदी, भ्रष्टाचार, नीरव मोदी घोटाला, पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी के लिए स्वरा भास्कर को जिम्मेदार बताते हुए उन्हें प्रधानमंत्री बताने लगे और उनसे इस्तीफे की मांग भी करने लगे। कई लोगों ने तरह-तरह के फनी MEMES बनाकर भी ट्विटर पर शेयर किया। थोड़ी ही देर में #SwaramustResign ट्रेंड भी करने लगा।

Hey @ReallySwara when we will get 15 Lakhs in our account, which Modi promised before 2014.

Where are the jobs, @ReallySwara, Where are the jobs?

We’ll not make you PM again if you fail to create jobs https://t.co/sDeV33gKap

