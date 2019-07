शाहरुख खान के साथ स्क्रीन शेयर कर चुकीं एक्ट्रेस सुचित्रा सेन को एक शख्स फेसबुक पर भद्दे मैसेज कर रहा था। सुचित्रा ने इस बात की शिकायत मुंबई पुलिस से की है। मुंबई पुलिस ने भी इस मामले में फुर्ती दिखाते हुए एक्ट्रेस की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि सुचित्रा सेन ने शाहरुख खान के साथ फिल्म कभी हां कभी ना में काम किया था। ये सुचित्रा की डेब्यू फिल्म थी।

सुचित्रा ने एक शख्स का स्क्रीनशॉट शेयर करते ट्वीट कर मुंबई पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। इस स्क्रीन शॉट में साफ दिख रहा था कि लकोस्टा मफिसा नाम के फेसबुक अकाउंट से लिखा गया था कि सुचित्रा क्या हम फोन पर सेक्स कर सकते हैं, प्लीज हेल्प। इस स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए सुचित्रा ने लिखा- जब कोई नेशनल क्राइम प्रिवेंशन काउंसिल में काम करने का दावा करता है और महिलाओं को इस तरह से परेशान करता है, महाराष्ट्र साइबर और मुंबई पुलिस कृपया इस पर ध्यान दें। ये मैसेज मुझे फेसबुक पर भेजा गया है।

When someone claims to work on National Prime Prevention council & harasses women this way @MahaCyber1 @MumbaiPolice pls take note. This message was sent to me on @facebook ! pic.twitter.com/KJ0OfUUqNy — Suchitra Krishnamoorthi (@suchitrak) July 24, 2019

सुचित्रा की इस शिकायत पर मुंबई पुलिस ने तुरंत रेस्पॉन्ड किया। मुंबई पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से सुचित्रा को लिखा गया- हम आपको फॉलो कर रहे हैं। कृया अपना कॉन्टैक्ट डिटेल हमसे शेयर करें।

We have followed you. Please DM us your contact details. — Mumbai Police (@MumbaiPolice) July 24, 2019

मुंबई पुलिस के ट्वीट पर सुचित्रा ने लिखा- आपके तुरंत रेस्पॉन्ड करने के लिए आभारी हूं। मैं सिर्फ ये मामला आपके ध्यान में लाना चाहती थी। मुझ पर कोई खतरा नहीं है। अगर वह मुझे ऐसे मैसेज कर रहा है तो सोशल मीडिया पर मौजूद बाकी लड़कियों के बारे में सोचिए।

Thank you for prompt response. I wanted to bring it to ur notice thats all and i am not under any threat. If they can message me like this imagine the plight of young vulnerable girls on social media — Suchitra Krishnamoorthi (@suchitrak) July 24, 2019

इसपर मुंबई पुलिस ने लिखा- मैम, हम आपका केस पहले ही हमारे सोशल मीडिया सेल और साइबर पुलिस स्टेशन को जरूरी कार्रवाई के लिए भेज चुके हैं। इसके अलावा आप तुरंत मदद के लिए 100 नंबर डायल कर सकती हैं या हमें ट्वीट कर सकती हैं।

Ma’am, we have already forwarded to our Social Media cell and Cyber police station for necessary intervention & action. Moreover, you can also Dial 100 or Tweet us, alternatively for prompt support. — Mumbai Police (@MumbaiPolice) July 24, 2019

बता दें कि इससे पहले भी सुचित्रा को ट्विटर पर रेप की धमकी मिल चुकी है। पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के विरोध में जब सुचित्रा ने ट्विटर पर अपनी आवाज मुखर की थी तब एक शख्स ने उन्हें रेप की धमकी देते हुए अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा था।

