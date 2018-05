ट्रोल्स को एक्ट्रेस रिचा चड्ढा का जवाब- तुम लोग आधार कार्ड के साथ शुलभ शौचालय की सदस्यता ले लो, यहां ना करो गंदा

अभिनेत्री रिचा चड्ढा ने एक ट्रोल्स को करारा जवाब दिया है। दरअसल ट्विटर पर रिचा चड्ढा की एक यूजर से आधार कार्ड की अनिवार्यता पर बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ी कि ‘मसान’ फेम रिचा चड्ढा ने शख्स को कहा कि तु्म्हें आधार कार्ड के जरिये सुलभ शौचालय की सदस्यता ले लेनी चाहिए, लेकिन टाइम लाइन को गंदा नहीं करो। दरअसल रिचा चड्ढा ने ट्वीट कर कहा कि मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी की सुविधा लेने से उन्हें एक ही चीज रोक रही है। वह है आधार कार्ड। उन्होंने ट्वीट किया, “मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी की सुविधा मैं इसलिए नहीं ले पा रही हूं कि मेरे पास एक आधार कार्ड नहीं है, क्योंकि मुझे प्रूफ के तौर देना पड़ सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है।” उनके इस ट्वीट पर एक हिन्दुस्तानी हिन्दुस्तान नाम के एक यूजर ने प्रतिक्रिया दी और लिखा, “ये वही लोग है जो USA का वीजा लेने के लिए चार पुश्तों तक के रिकॉर्ड देती हैं, और चुपचाप उनके हर सवाल का जवाब देती हैं, इनको कानून पालन करने से जो एक मात्र चीज रोक रही है वो है “चांस के लिए कुछ भी करेगा” केम छो रिचा बेन।”

The only thing stopping me from taking advantage of mobile number portability is that I may need an Aadhar card as proof, despite SC verdict. Right ?

