पीएनबी घोटाला: रेणुका शहाणे ने विनोद राय को घेरा, बोलीं- ये संभावित नुकसान भी सूंघ लेते थे, फिर ये कैसे हो गया

पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी देश से फरार है। इस मुद्दे पर मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक में हंगामा मचा हुआ है। कुछ लोग पीएनबी घोटाले को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं तो कुछ कांग्रेस को भी लपेटे में ले रहे हैं। अब इस घोटाले में भारत सरकार के पूर्व सीएजी रहे विनोद राय पर भी हमला बोला जा रहा है। हिंदी और मराठी फिल्मों की एक्ट्रेस और टीवी स्टार रेणुका शहाणे ने पीएनबी घोटाले पर विनोद राय पर हमला बोलते हुए कुछ सवाल पूछे हैं। रेणुका ने पूछा है कि आप तो होने वाले घोटाले को भी सूंघ लेते थे, पिर इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया। रेणुका शहाणे ने ट्वीट कर विनोद राय पर निशाना साधा है। दरअसल मशहूर पत्रकार शोभा डे ने पीएनबी घोटाले पर एक ट्वीट किया। डे ने लिखा- जब पीएनबी में इस तरह से घोटाले हो रहे थे तब उस वक्त के आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन क्या कर रहे थे?

Excuse me, but what was Raghuram Rajan doing when all this PNB wheeling and dealing was going on?

शोभा डे के इस सवाल के जवाब में रेणुका शहाणे ने लिखा- और पूर्वा सीएजी के बारे में क्या कहा जाए जो पिछले दो सालों से बैंक बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन हैं। ये तो होने वाले संभावित नुकसान को भी सूंघ लिया करते थे। अपने नाक के नीचे होने वाले हकीकत के नुकसान को कैसे भूल गए। क्या वाकई में कोई बैंक बोर्ड ब्यूरो है।

And what about ex-CAG who is now Chairman of Bank Board Bureau since Feb’16? He was so good at sniffing out prospective losses to the nation. How did he forget to see the actual losses happening under his nose? Bank Board Bureau indeed!!! Guess one can’t bank on him either https://t.co/YVmeow0dNh

