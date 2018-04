बीजेपी एमएलए की मुस्कान देख भड़कीं एक्ट्रेस रवीना टंडन, बोलीं- जैसे बिल्ली को मलाई मिल गई हो

उन्नाव गैंगरेप केस के आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने हमला बोला है। बीजेपी विधायक पह निशाना साधते हुए रवीना टंडन ने ट्वीट किया है। इस ट्वीट में वह कुलदीप सेंगर पर तंज कसने के साथ ही उनकी क्लास भी लगा रही हैं। दरअसल हुआ ये कि रेप के आरोपों में घिरे कुलदीप सिंह सेंगर की खबर मीडिया की सुर्खियां बनी हुई हैं। लोगों के आक्रोश को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुक्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने उन्हें मिलने और उनका पक्ष सुनने के लिए सोमवार को अपने कार्यालय तलब किया। कुलदीप सेंगर सीएम से मिलने उनके ऑफिस भी पहुंचे। मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचे बीजेपी विधायक ने मीडिया को मुस्कुराते हुए तस्वीरें भी दीं। समाचार एजेंसी एएनआई ने विधायक की मुस्कुराती हुई तस्वीर ट्वीट किया। इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए एएनआई की तरफ से जानकारी दी गई कि, ‘आरोपी बीजेपी विधायक की ये ताजा तस्वीर है। वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने उनके कार्यालय पर पहुंचे हैं।’

एएनआई के इस ट्वीट में बीजेपी विधायक को मुस्कुराता देख रवीना टंडन भड़क गईं। उन्होंने एएनआई के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा- देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्ली को मलाई मिल गई हो। कम से कम ये इतना को कर ही सकता था कि जो आरोप उसपर लगे हैं उसके लिए थोड़ी शर्मिंदगी दिखाता और जिस पीड़िता के पिता मर गए हैं उनसे माफी मांगता।

Like the Cat who got the Cream . The least he could do is look embarrassed by the whole incident and apologetic for the death of the woman’s father in police custody. https://t.co/XglExC0Ip4

