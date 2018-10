यौन उत्पीड़न वाले ट्वीट को अक्षय कुमार से जोड़ने वालों पर भड़कीं रवीना टंडन

बॉलीवुड अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने अभिनेता नाना पाटेकर समेत फिल्म से जुड़ी कुछ बड़ी हस्तियों पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाकर खलबली मचा दी है। तनुश्री के आरोपों पर बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर, प्रियंका चोपड़ा समेत कई कलाकारों ने उनका समर्थन किया तो कई दूसरे कलाकारों ने इस मुद्दे पर खामोशी ओढ़ ली। अभिनेत्री रवीना टंडन ने भी तनुश्री के सपोर्ट में एक ट्वीट किया था।

इस ट्वीट में रवीना टंडन ने लिखा था कि ‘वर्कप्लेस में उत्पीड़न इसलिए होता है क्योंकि इंडस्ट्री में ऐसी बीवियां और गर्लफ्रेंड हैं जो अपने पतियों की हरकतें जानने के बाद भी चुप रह जाती हैं। उन अभिनेत्रियों के पति फ्लर्ट करने के बाद अभिनेत्रियों का करियर बर्बाद कर देते हैं और बाद में एक्ट्रेस रिप्लेस कर दी जाती है।’ रवीना टंडन ने अपने ट्वीट में किसी भी अभिनेता या अभिनेत्री का नाम नहीं लिया था। लेकिन उनकी इस प्रतक्रिया के बाद कई लोग अभिनेता अक्षय कुमार और उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना का नाम लेकर उन्हें ट्विटर पर ट्रोल करने लगे।

What defines harassment in a workplace?The fact that many industry wives/girlfriends are silent observers or instigators, when actor husbands destroy the actresses careers after the chase and flirtation is over,have them replaced with other potential targets?

यूजर्स की इन प्रतिक्रियाओं पर जल्दी ही अभिनेत्री की नजर पड़ गई। जिसके बाद रवीना टंडन ने ऐसी प्रतिक्रिया देने वाले लोगों को करारा जवाब दिया। रवीना टंडन ने इसके जवाब में एक और ट्वीट किया और लिखा कि ‘कुछ लोग बीना मेरे बीते हुए कल के बारे में जाने मुझे कहीं से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी प्रतिक्रिया सिर्फ मेरी जिंदगी के बारे में नहीं है। इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ जो कुछ होता है मेरी प्रतिक्रिया उससे जुड़ी हुई है। दोस्तों मैं किसी एक इंसान को निशाना नहीं बना रही हूं।’

Some not so clever people making a connect without any knowledge of https://t.co/crN2rtnzs8 observations are not my life alone.Its all what I’ve seen happen to women around in my industry.Colleagues and friends.Not targeting any one person.Infact remained friends did movies.

