Me Too पर प्रीति जिंटा ने दिया विवादित बयान, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लगाई क्लास

सोशल मीडिया पर #Me Too मूवमेंट ने कई महिलाओं को एक ऐसा मंच दिया जिसके जरिए उन्होंने अपने साथ हुए यौन शोषण को उजागर किया है। कई महिलाओं ने पत्रकार से लेकर बॉलीवुड के बड़े चेहरों तक पर गंभीर आरोप लगाए। अब बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने #Me Too मूवमेंट को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी है। हाल ही में एक साक्षात्कार के दौरान जब अभिनेत्री से पूछा गया कि सोशल मीडिया पर चल रहे #Me Too अभियान को लेकर उनकी क्या राय है तो उन्होंने इसपर जवाब देते हुए कहा कि यह जरूरी है कि महिलाएं इसका इस्तेमाल सही चीजों के लिए करें। क्योंकि कई महिलाएं या पुरूष इसका इस्तेमाल गलत तरीके से भी कर सकते हैं। इस मूवमेंट के गलत इस्तेमाल से यह अपने रास्ते से भटक जाएगा।

उन्होंने अपनी बात रखते हुए आगे कहा कि ‘यदि मी टू अभियान की बात करें तो अगर बॉलीवुड में यह इतना है तो बाकी इंस्‍ट्रीज में यह उससे कई गुना ज्‍यादा है.. कम से कम हमारी बातों को यहां सुना जा रहा है.. मीडिया है.. लेकिन अगर आप मुझसे कह रहे हैं कि यह किसी अन्‍य इंडस्‍ट्री में नहीं है तो ये पूरी तरह बकवास है।’

इस कार्यक्रम में जब प्रीति जिंटा से पूछा गया कि क्या आपके साथ कभी इस इंडस्ट्री में ऐसा हुआ है? तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ‘नहीं मेरे साथ कभी नहीं हुआ, काश मेरे साथ भी ये होता.. ताकि मैं आपको इस सवाल का जवाब दे पाती..’ उस समय मेरे पास एक जवाब है आपको देने के लिए। नहीं इसलिए मैं यह कह रही हूं कि यह काफी जरूरी प्रश्न है क्योंकि लोग आपको उसी तरह ट्रीट करते हैं जैसे आप ट्रीट होना चाहती हैं। प्रीति जिंटा ने आगे कहा कि कल की स्वीटू आज की मीटू हो सकती है इसलिए किसी स्वीटू के साथ हैंग आउट ना करें।

प्रीति जिंटा के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उनकी क्लास भी लगाई है।

