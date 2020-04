‘कुछ ना पता हो तो मुंह बंद ही रखो..’, कोरोना ‘वैक्सीन’ पर सवाल उठा ट्रोल हुईं पूजा भट्ट

कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। खुद को सबसे ताकतवर बताने वाले देश भी इस वायरस के सामन लाचार खड़े हैं। दरअसल अब तक इस संक्रमण की कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है। इस कारण लोगों को इसकी चपेट में आने से रोक पाना काफी मुश्किल हो रहा है। इस वायरस का रौद्र रूप देखते हुए कई देशों में इसके वैक्सीन बनाने पर काम भी शुरू हो चुका है।भारत में अपने टाइम की मशहूर अभिनेत्री पूजा भट्ट कोरोना से लड़ने के लिए बनाई जा रही वैक्सीन पर सवाल उठा दिए हैं।

पूजा भट्ट को ये वैक्सीन यूजलेस लग रही है।इस वैक्सीन पर आपत्ति जताते हुए पूजा भट्ट ने कहा है कि क्या गारंटी है कि इस वैक्सीन से लोग मरेंगे नहीं बल्कि ठीक हो जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं कोरोना से लड़ने के लिए बनाई जा रही वैक्सीन पर पूजा भट्ट ने कई और सवालिया निशान लगाए। उनके इन्हीं सवालों के कारण लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि जब विज्ञान का ना पता हो तो मुंह बंद ही रखना चाहिए।

कोरोना वैक्सीन को लेकर पूजा भट्ट ने एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा- यह वैक्सीन जिसे कोरोना प्रभावित लोगों को सही करने के लिए देखा जा रहा है। इसकी क्या गारंटी है कि इससे लोग ठीक होंगे और यह सुरक्षित है। लोगों को ठीक करने से अधिक यह जानें नहीं लेगा? और इस वैक्सीन से पैसा कौन कमाएगा? और किस कीमत पर? ये सवाल बेहद प्रासंगिक हैं और ये पूछे जाने चाहिए।

This ‘vaccine’ that is being touted as the cure-what is the guarantee that it is safe and won’t end up killing more than it will cure? Also,who makes money from this? And at what cost? These are answers we must be demand before they insist we all get one.

