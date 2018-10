View this post on Instagram

#MahatmaGandhi⁠, the father of the Nation. पूज्य श्री आप ने भारत का बँटवारा कराया मुस्लिम के लिए, परंतु इसमें आप हिन्दु को क्यूँ भूल गाए 🧐।आपके इरादे ख़राब नहीं थे परंतु आज हम हिन्दु का कोई राष्ट्र नहीं है। हम हिंदू भी तो आप के ही बच्चे थे। #GandhiJayanti⁠ ⁠ #GandhiAt150⁠ ⁠#payalrohatgi