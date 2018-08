गणेश प्रतिमा के सामने जूते पहनने पर हिना खान को कर रहे थे ट्रोल, एक्ट्रेस ने दिया जवाब

टीवी एक्ट्रेस हिना खान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। हालांकि बाद में ट्रोलर्स को इस तस्वीर की सच्चाई बताकर हिना खान ने उनकी बोलती भी बंद करा दी। दरअसल हिना खान की जो तस्वीर सामने आई थी उसमें वो भगवान गणेश की मूर्ति के पास जूते पहन कर खड़ी हैं। इस तस्वीर में हिना खान के ब्वॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल भी नजर आ रहे हैं।

दरअसल हिना और उनके ब्वॉयफ्रेंड नासिक में अपने रिश्तेदारों के पास गए हुए थे।इस दौरान यह दोनों अपनी अलग-अलग तस्वीरें और वीडियो इंस्टाग्राम पर लगातार पोस्ट कर रहे थे। कुछ ही दिनों पहले रॉकी जायसवाल ने एक तस्वीर डाली जिसमें वो हिना के साथ भगवान गणेश की एक मूर्ति के पास खड़े होकर पोज दे रहे थे। इस दौरान दोनों के पैरों में जूते भी थे। जल्दी ही यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और लोग उन्हें ट्रोल करने लगे।

एक यूजर ने लिखा कि ‘भगवान की मूर्ति के पास खड़े हैं जूते पहनकर उन्हें पीठ दिखाकर…रॉकी जी यह गलत है जरा लोगों की भावनाओं का ख्याल रखिए।’ एक अन्य यूजर ने इसपर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि ‘फोटो डालने से पहले जरा सोचिए। शर्म आनी चाहिए आपको।’

यूजर्स की ऐसी प्रतिक्रियाएं सामने आने के बाद अब हिना खान ने इसका जवाब भी दिया है। हिना खान ने इसके जवाब में एक वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो पोस्ट करते हुए हिना खान ने लिखा कि ‘अंतिम समय गुडबाय,,अब जलते रहिए।’ इस वीडियो में नजर आ रहा है कि एक रिसेप्शन के काउंटर पर भगवान गणेश की एक मूर्ति रखी हुई है जहां हिना और उनके ब्वॉयफ्रेंड खड़े हैं।

Lol that was place people enter from it was not temple. Hiro know what they are doing man. They are mature enough

[ @eyehinakhan gives it back to the trolls who blasted her for wearing shoes in front of Lord Ganesha’s idol ] Kuch samjhyBurrrnnn#hinakhan #HinaHolics pic.twitter.com/B7URS1iBUF

