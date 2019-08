जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के मुद्दे पर राइटर चेतन भगत और एक्ट्रेस गौहर खान के बीच बहस छिड़ गई है। गौहर चेतन भगत के एख ट्वीट पर बिफर पड़ी हैं। चेतन भगत का ये ट्वीट कश्मीर में नजरबंद नेताओं के बारे में था। हालांकि चेतन भगत के ट्वीट पर गौहर खान का हमला देख लोग एक्ट्रेस को ही ट्रोल करने लगे हैं। लोग उनका असली चेहरा सामने आने की बातें लिख रहे हैं।

दरअसल चेतन भगत ने ट्वीट करते हुए लिखा- गणित की समस्या। अगर कुछ लोग (हिरासत में हैं)= शांति, अगर कुछ लोग (हिरासत में नहीं हैं)= पत्थरबाजी, अशांति और भी बहुत कुछ, ये आपको कुछ लोगों के बारे में क्या बताता है?

Maths problem. If Some People (detained) = peace, and Some People (not detained) = stone pelting, unrest etc, what does that tell you about Some People?

— Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) August 20, 2019