फिल्मों से दूर डायना पेंटी इन दिनों सोशल मीडिया में चर्चा का विषय हैं। कॉकटेल और परमाणु जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकीं इस एक्ट्रेस को कुछ लोग ‘नई संघी’ बता रहे हैं तो कुछ लोग उन्हें भगवा, भाजपाई और ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। डायना चर्चा का विषय बनी हैं अपनी एक तस्वीर के कारण। इन दिनों डायना पेंटी को जिस तरह की संज्ञा दी जा रही है अगर उससे आप ये सोच रहे हैं कि इन्होंने पॉलिटिक्स जॉइन कर ली है तो ये गलत है। डायना फिल्मों से दूर भले हों लेकिन उन्होंने राजनीति नहीं जॉइन की है।

दरअसल हुआ ये कि डायना पेंटी ने ट्विटर पर अपनी एक फोटो पोस्ट की। जो तस्वीर डायना ने पोस्ट की थी उसमे उन्होंने ऑरेंज कलर के कपड़े पहन रखे थे। अकसर लोग इसी रंग को भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और हिंदुत्व से भी जोड़कर देखा जाता है।

डायना ने अपनी ऑरेंज कलर की ड्रेस वाली तस्वीर ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कैप्शन में लिखा- “Orange is the new cool!” मतलब ऑरेंज लोगों की नयी पसंद है।

Orange is the new cool! pic.twitter.com/alb5EeutV7 — Diana Penty (@DianaPenty) September 23, 2019

डायना पेंटी की ये तस्वीर उनके फैंस को खूब भाई। जहां फैंस ने उनकी तारीफ वाले कमेंट्स किये तो वहीं कुछ लोग उनके ड्रेस को राजनीतिक एंगल देते हुए कमेंट करने लगे। देखें ऐसे ही कुछ कमेंट्स।

@myogiadityanath guruji Naya Naam sochna padega Diana behen ke liye — Collin Davis (@collindaviss) September 23, 2019

Apni party join Kia @BJP4India . Ghar ghar Bhagwa. Jai hind!! — Shivam (@Shivam_Mundhada) September 23, 2019

बता दें कि डायना पेंटी अभिनेत्री होने के साथ ही एक मॉडल भी हैं। 2005 में अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत करने वाली डायना ने साल 2012 में फिल्मों में एंट्री मारी थी। डायना की डेब्यू फिल्म थी कॉकटेल। इस फिल्म में वह सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण के साथ नजर आई थीं। डायना को फिल्म ‘हैप्पी भाग जाएगी’ से भी काफी शोहरत मिली। पिछले साल डायना जॉ़न अब्राहम के साथ परमाणु फिल्म में नजर आई थीं।

डायना भले फिल्मों से दूर हों लेकिन सोशल मीडिया में वह एक्टिव रहती हैं। आए दिन वह अपनी नई तस्वीरें सोशल मीडिया में शेयर करती रहती हैं।

