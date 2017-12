टीवी पर कंडोम ऐड को सेंसर करने से भड़कीं पूजा बेदी, बताया विदेशों में क्या होता है

सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने सख्ती दिखाते हुए कंडोम प्रमोट करने वाले सभी विज्ञापनों को लेकर टीवी चैनल्स को निर्देश जारी कर दिया है कि सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच टीवी पर कंडोम के विज्ञापन नहीं दिखाए जाएंगे। सरकार की ओर से बच्चों के स्वस्थ माहौल और मानसिक विचारधरा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही कंडोम के विज्ञापन टीवी चैनल्स पर दिखाए जाएंगे। साथ ही 1994 के केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सरकार के इस फैसले पर बॉलीवुड अभिनेत्री और सुपमॉडल पूजा बेदी ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें कि पूजा बेदी ने भारत के सबसे पहले सेंशुअल कंडोम ऐड में काम किया था। कामासूत्रा कंडोम के उस ऐड में उनके साथ मॉडल मार्क रॉबिनसन भी नजर आए थे।

पूजा बेदी ने कहा है कि सरकार का ये फैसला बेवकूफी भरा है। हमारी समस्या जनसंख्या वृद्धि है। इसलिए सरकार को चाहिए था कि ज्यादा से ज्यादा कंडोम के ऐड्स दिखाए जाएं। पूजा बेदी ने कहा कि सरकार अगर कंडोम पर बैन करती है तो फिर उसे ऐसी फिल्मों औऱ आइटम सॉन्ग्स को भी बैन करने चाहिए जिसमें अश्लीलता होती है।

I realise #CondomAdCurfew is an ADVISORY not a Ban… BUT India's GREATEST problem Is overpopulation… and we NEED 2 drive home during WAKING &peak TV watching hours messages pro-condom use. Perhaps we could have tamer advts for those "family viewing" hours but not Stop them! — Pooja Bedi (@poojabeditweets) December 12, 2017

If condom ads ever do get banned in certain time slots they need to also ban all item numbers and movies with steamy scenes during those time slots as well…. they are all just as provocative as comdom advts but minus a safe sex association. #CondomAdCurfew — Pooja Bedi (@poojabeditweets) December 12, 2017

पूजा बेदी ने ये भी कहा कि मुझे बड़ा अजीब लगता है कि हमारे देश में फैमिली एक साथ बैठ कर मारधाड़ के सीन तो देख लेती है लेकिन उसे किसी को किस करता देखने में दिक्कत होती है। मुझे लगता है कि हमें प्यार, किस और सेक्स अधिक से अधिक देखना चाहिए। पूजा बेदी ने कहा कि विदेशों में तो लोग सेक्स सीन और कंडोम के ऐड एक उद्देश्य के साथ देखते हैं।

I find it SO strange that families can sit together& unflinchingly watch a fight scene on TV with people beating each other up &blood oozing out .. but become so NERVOUS, agitated & UNCOMFORTABLE when passion is expressed… or even just a simple loving KISS.#CondomAdCurfew — Pooja Bedi (@poojabeditweets) December 12, 2017

I think we need 2 view love& Kissing&sex. As normally as we do fighting &beating. Our hang ups about sex r what fuel regressive attitudes towards sex and women. In the West sex scenes Condom advts are viewed with objectivity. Violent reactions only prove we need to open r mjnds — Pooja Bedi (@poojabeditweets) December 12, 2017

