बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबरॉय एक बार फिर से सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। कुछ दिनों पहले भी ऐश्वर्या राय बच्चन पर बेस्ड एक मीम शेयर करने को लेकर उनकी काफी आलोचना हुई थी। मामला इतना बढ़ गया था कि उन्हें वो मीम अपने अकाउंट से डिलीट करना पड़ा था साथ ही माफी भी मांगनी पड़ी। अब इस बार उन्होंने इंडियन क्रिकेट फैंस पर एख मीम शेयर किया है। इसपर भी बहुत से लोग उन्हें भला-बुरा कह रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि गाली सुनने की आदत हो गई है क्या? वहीं बहुत से यूजर्स उन्हें थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाने की नसीहत भी दे रहे हैं।

दरअसल क्रिकेट विश्वकप के सेमीफाइनल में टीम इंडिया न्यूजीलैंड से हार गई थी। बेहद छोटे स्कोर का पीछा करते हुए भी भारत 18 रनों से ये मैच हार गई। इस हार के साथ ही टीम इंडिया का विश्वकप का सपना टूट गया। टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। अब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड रविवार को फाइनल में आमने सामने होंगे।

न्यूजीलैंड से मिली इसी हार पर विवेक ओबरॉय ने इंडियन फैंस की चुटकी लेते हुए एक मीम शेयर किया। इस मीम में दिख रहा है कि किस तरह से एक लड़की किसी इंडियन के बेहद करीब आकर दूसरे गोरे शख्स को गले लगा लेती है। देखिए विवेक ओबरॉय का ट्वीट-

This is what happened to Indian fans in the #WC semi finals! #CWC19 #WorldCupSemiFinal #INDvsNZ #indiavsNewzealand pic.twitter.com/JuayObK02R

इस ट्वीट के आते ही भारत की हार से दुखी फैंस ने विवेक की क्लास लगानी शुरू कर दी। @Keyur_chauhan ने लिखा- तुमको गाली सुनने की आदत हो गई है क्या? तो वहीं @ahmedsmohammad ने इस मीम को उल्टा विवेक पर ही डाल दिया। इन्होंने लिखा- ये समझ लो कि वो लड़की ऐश्वर्या राय है जिसने अभिषेक बच्चन के लिए तुम्हें छोड़ दिया। ऐसे ही तमाम तरह के ट्वीट्स आए जिसमें विवेक ओबरॉय को खरी खोटी सुनाई गई।

