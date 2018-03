एक्टर वीर दास ने की गौरी लंकेश की हत्या पर खुशी मनाने वालों की निंदा, भिड़ गईं बीजेपी महिला नेता

वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश की मौत के बाद सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग में नया नाम बॉलीवुड एक्टर वीर दास और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य प्रीति गांधी का जुड़ गया है। गौरी लंकेश की हत्या पर ये दोनों ट्विटर पर भिड़ गए हैं। दरअसल 5 सितंबर की रात कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में गौरी लंकेश को उनके घर के बाहर ही कुछ अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस तरह से पत्रकार की हत्या पर मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक में हंगामा मचा हुआ है। इस मामले में बहस तब और बढ़ गई जब ट्विटर पर कुछ लोग गौरी लंकेश की हत्या को सही ठहराते हुए उनके बारे में आपत्तिजनक और अपमानजनक बातें लिखने लगे। किसी मृत महिला के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल सुन लोग भड़क गए। नाराज़ लोग अपने-अपने तरह से सोशल मीडिया पर अपना विरोध जता रहे हैं। इसी कड़ी में बॉलीवुड के मशहूर एक्टर और कॉमेडियन वीर दास ने भी ट्विटर के जरिए अपनी बात रखी।

वीर दास ने गौरी लंकेश की हत्या पर खुशी जताने वालों के लिए ट्वीट करते हुए लिखा- अगर आप किसी महिला की मौत पर खुशी मना रहे हैं तो आपको अपने लिए गौरवशाली और हिंदू शब्दों का इस्तेमाल करना छोड़ देना चाहिए।

If you’re rejoicing in someone’s murder no matter what their political beliefs. Remove the words ‘proud’ & ‘hindu’ from your profile please.

