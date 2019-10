अभिनेता से नेता बने प्रकाश राज(Prakash Raj) का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर एक्टर को खूब ट्रोल भी किया जा रहा है। इस वीडियो में प्रकाश राज रामलीला की तुलना चाइल्ड पोर्न से करते हुए कह रहे हैं कि ये मुसलमानों में डर बिठाता है। ये वीडियो हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 का है। चैनल के कार्यक्रम में प्रकाश राज ने ये बातें कहीं। ये वीडियो लोग इतना शेयर कर रहे हैं कि ट्विटर पर #prakashraj ट्रेंड करने लगा है।

इस वीडियो में प्रकाश राज कहते दिख रहे हैं कि, ‘ये बेहद बेवकूफाना लगता है कि हेलीकॉप्टर पुष्पक विमान है। उसमें मुंबई के तीन मॉडल मेकअप करके राम, लक्ष्मण और सीता बने हुए हैं। लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। ये सब मैं इस देश में नहीं देखना चाहता हूं। ये सब तुष्टीकरण है।’

प्रकाश राज की इस बात को टोकते हुए शो के एंकर उनसे कहते हैं कि, ‘लोग इस पर वोट दे रहे हैं। लोगों को इसमें दिक्कत भी नहीं है।’ एंकर को काउंटर करते हुए प्रकाश राज कहते हैं कि,’ लोग वोट दे रहे हैं तो छोड़ दें? फिर तो जो लोग चाइल्ड पोर्न देखते हैं उन्हें भी देखने दो..छोड़ दो उन्हें भी।’

एंकर उन्हें टोकते हुए कहते हैं कि ये किस तरह का लॉजिक है..आप रामलीला के मंचन की तुलना चाइल्ड पॉर्न से कर रहे हैं। इस पर प्रकाश राज कहते हैं कि, ‘रामलीला जैसे इवेंट्स समाज के लिए हानिकारक हैं। यह तुष्टिकरण है। यह अल्पसंख्यकों में डर फैला रहा है। इससे हम लोगों में डर बैठ गया। मैं इससे सहज नहीं हूं।’

प्रकाश राज ने आगे कहा कि, ‘मेरी समझ के अनुसार मंदिर जाना हमारी संस्कृति है। पूरी जनता के सामने आप नाटक क्यों कर रहे हैं? मुझे यह बात स्पष्ट है कि क्या संस्कृति है और क्या नहीं। राम, लक्ष्मण और सीता को हेलीकॉप्टर से लाना और नीचे उतारना मेरी संस्कृति नहीं है।’

प्रकाश राज के इस बयान पर सोशल मीडिया में उनकी जमकर ट्रोलिंग हो रही है। देखिए लोगों के रिएक्शन:

What I don’t understand is, how can the audience sit and listen to this shit? This man is dumber than a dodo, giving gyan on what ‘culture’ means to HIM, comparing Ramlila to children watching porn and the mainly Hindu audience is watching in silence? pic.twitter.com/rwe3F3awuO — Shefali Vaidya ஷெஃபாலி வைத்யா शेफाली वैद्य (@ShefVaidya) October 22, 2019

How‘s comparing #RamLeela with Child Porno not blasphemous? How is Prakash Raj not a BIGOT? How has he not hurt my religious sentiments? #KamleshTiwari was at fault for all of the above but this man is not, why! just bcoz he‘s an intellectual & a liberal? pic.twitter.com/7XkiuzRVFf — Yo Yo Funny Singh (@moronhumor) October 23, 2019

Kamlesh Tiwari on his comment on Islam – Lakhs of Muslims came out on street and Tiwari is Dead

Prakash Raj (on comparing Ramayan with Pornoraphy) – ? Who is intolerant? — लोकेश भारद्वाज (@lokeshbharadwaj) October 23, 2019

Prakash Raj Claims Watching Ram Leela is as shocking as kids watching porn is an Outrageously offensive statement!! @prakashraaj. Hindus demand that police arrest #PrakashRaj for offending & hurting Hindu sentiment. Here is the full interviewhttps://t.co/t1JFGQwm91 pic.twitter.com/wjIrCr5pYZ — Visakh Vimala Rajendran (@VisakhVimala) October 22, 2019

Scumbag Prakash Raj dares to Compare Ram Leela to child porn and says Ram Leela show instill fear in the minds of minorities. Demeaning Hindu Culture should not be permitted & tolerated in the name of freedom of expression! Time to take strict legal action against this bigot ! pic.twitter.com/EDOIQT48pV — Mahesh Joshi (@MaheshJoshi_MJ) October 22, 2019

ACTOR PRAKASH RAJ CREATING HINDU PHOBIA INSULTING HINDU GODS . HINDUS DON’T ISSUE FATWAS TO KILL HIM. NOW TELL ME FRIENDS

ARE HINDUS TIMID

TOLERANT

OR ……

AND WHY A CASE ISN’T FILED AGAINST HIM … https://t.co/9c0gB3YRYp — MAHENDRA JAIN (@mahendra3) October 22, 2019

