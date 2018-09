फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर अक्सर अपने बेबाक बयानों के लिए अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं। अब एक बार फिर उन्होंने अपने एक बयान से सत्ताधारी भाजपा पर निशाना साधा है। दरअसल स्वरा भास्कर ने इस बयान को भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले में हुईं कुछ गिरफ्तारियों के संदर्भ में देखा जा रहा है। स्वरा भास्कर ने अपने बयान में कहा है कि “जो लोग महात्मा गांधी की हत्या में शामिल थे, आज वो सत्ता में हैं।” बता दें कि स्वरा भास्कर ने शनिवार को दिल्ली में इंडियन वीमन प्रेस कॉर्प्स के एक कार्यक्रम में शिरकत की थी। इसी दौरान स्वरा भास्कर ने यह बयान दिया।

कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में स्वरा भास्कर ने कहा कि “जब खालिस्तान का मुद्दा चल रहा था, तो उस वक्त पंजाब में कई ऐसे लोग थे, जो भिंडरावाला को संत बुलाते थे। क्या आप उन सब को पकड़ के जेल कर देंगे?” स्वरा भास्कर ने आगे कहा कि “इस देश में महात्मा गांधी जैसे महान इंसान की हत्या हुई! उस वक्त भी कुछ ऐसे लोग थे, जो सेलिब्रेट कर रहे थे, उनकी हत्या को, आज वो सत्ता में हैं। उन सभी को डाल देना चाहिए जेल में? नहीं ना, इसका जवाब है नहीं।” स्वरा के अनुसार, “खून का प्यासा समाज बनना कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है।” बीते दिनों स्वरा भास्कर ने भारतीय जवानों पर भी निशाना साधा था, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया गया था।

#WATCH: Actor Swara Bhaskar in an interaction with media in Delhi says, ‘Is desh mein Mahatma Gandhi jaise mahaan insaan ki hatya hui, us waqt bhi kuch aise log the jo celebrate kar rahe the unki hatya ko, aaj wo satta mein hain, un sabko daal dena chahiye jail mein?’ pic.twitter.com/06tSMpo0d1

