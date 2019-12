बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह इन दिनों चर्चा में हैं। हाल ही में नागरिकता कानून के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर उन्हे सावधान इंडिया शो से निकालने की खबर से सोशल मीडिया में काफी हंगामा हुआ था। अब नागरिकता कानून के बनने के बाद देश में उपजे माहौल पर बोलते-बोलते सुशांत सिंह इतने भावुक हो गए कि रो पड़े। दरअसल हुआ ये कि सुशांत सिंह एक न्यूज चैनल के साथ इंटरव्यू में CAA पर अपनी राय रख रहे थे।

जब उनसे पूछा गया कि वह नागरिकता कानून में क्या दिक्कत देखते हैं तो सुशांत ने कहा- देश का संविधान जो हमें स्कूलों में पढ़ाया गया है उसमें साफ लिखा हुआ है कि हम देश के अंदर जाति, धर्म या लिंग के आधार पर किसी भी शख्स में भेदभाव नहीं करेंगे। बतौर नागरिक हम ये शपथ लेते हैं कि जब आप मुसीबत में होंगे तो हम बिना मजहब देखे मदद करेंगे।

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सुशांत सिंह ने कहा कि मैंने लोगों से बात की..उन्हें इस बिल से काफी दिक्कते हैं। हम अगर चाहें तो पीछे हट सकते हैं लेकिन फिर हम खुद को क्य़ा जवाब देंगे। हम करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन..। इतना बोलते-बोलते सुशांत सिंह फफक कर रो पड़े। सोशल मीडिया में भी सुशांत के इस इंटरव्यू का वीडियो शेयर किया जा रहा है।

“As citizens we took the pledge that we will not consider your religion when you are in problem”: Actor Sushant Singh breaks down while speaking on #CitizenshipAmendmentAct. pic.twitter.com/rryedtLNpf — NDTV (@ndtv) December 18, 2019

सुशांत को रोता देख सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंटा दिखा। कुछ लोग सुशांत सिंह को कह रहे हैं कि आपको रोने की जरूरत नहीं..आप वही कर रहे हैं जो किसी भी सच्चे भारतीय को करना चाहिए। ऐसे ही कुछ और यूजर्स ने लिखा कि आप कम से कम गलत को गलत तो बोल रहे हैं।

A hero!! we look upto you. Be strength of all young protesting youngsters. — Sarah Fatima (@sarahfatima1112) December 18, 2019

Don’t cry sir…@sushant_says . What you have said is the truth. We are with you as much as you are with us. #ISupportSushantSingh — ThaNAMOs – citizen of late India (@kabirazad2017) December 18, 2019

The great human being. People like you’re the soul of India not some RSS trained extremists — Arjun (@Arjun28684749) December 18, 2019

वहीं सुशांत सिंह के रोने को कुछ यूजर्स उनकी एक्टिंग क्वालिटी भी बता रहे हैं। ऐसे यूजर्स लिख रहे हैं कि ये एक मंझे हुए एक्टर हैं औऱ विरोध के लिए रोने की एक्टिंग कर रहे हैं। ऐसे लोग ये भी लिख रहे हैं कि इनका सावधान इंडिया शो से निकलना पहले से तय था लेकिन इन्होंने इसे नागरिकता कानून से जोड़ दिया।

hahaha breaks down, as a citizen I pledge not to watch this men’s movies ever again, and I will consider religion always while hiring someone. — Munhfatt (@Munhfattt) December 18, 2019

नाखून कटवा के शहीद बन रहा है। इसके शो का फॉर्मेट बदल गया है। अब असली पुलिस अफसर होस्ट करेंगे। फ़र्ज़ी का क्रांतिकारी बन रहा ये। — Handsome चित्रकार Ji (@mickysood) December 18, 2019

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App