ऋषि कपूर की सलाह- पुरुषों की IPL टीम में हों महिला क्रिकेटर, लोग बोले- सर, आज सुबह-सुबह…

IPL 11 के लिए शनिवार और रविवार को बेंगलुरु में ऑक्शन की प्रक्रिया पूरी हुई। इस ऑक्शन में आईपीएल 11 की आठ टीमों ने खिलाड़ियों को ऑक्शन के जरिए खरीदा। इस नीलामी में अभी तक सबसे ज्यादा कीमत पर इंग्लैंड के बेन स्टोक्स बिके हैं। स्टोक्स को राजस्थान रॉयल्स ने 12.50 करोड़ रुपए में खरीदा। वहीं भारतीय खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा कीमत जयदेव उनदकट की लगी। उनदकट को भी राजस्थान रॉयल्स ने 11.50 करोड़ में खरीद अपनी टीम में शामिल किया। आईपीएल के लिए इस नीलामी के बीच बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर ने कुछ ऐसा कह दिया कि सोशल मीडिया में ट्रोल होने लगे। लोग उनसे पूछने लगे कि सर आज सुबह-सुबह ही लगा ली है क्या?

दरअसल हुआ ये कि ऋषि कपूर ने आईपीएल ऑक्शन पर अपनी बात रखते हुए कहा कि इस नीलामी में आखिर महिला क्रिकेटर्स क्यों नहीं हैं। हमें लैंगिक मदभेद को भुलाकर पुरुषों के साथ ही महिला खिलाड़ियों को भी प्लेइंग इलेवन में जगह मिलनी चाहिए। या फिर ऐसा तो नहीं है कि पुरुष कुछ ज्यादा कठिन खेल खेलते हैं?

IPL.Just a thought! Why not female Cricketers in the Auction. No gender biases,have a mix of players from cricketing countries in the playing eleven! Or is it that men play a tougher game? — Rishi Kapoor (@chintskap) January 28, 2018

ऋषि कपूर अपने इस ट्वीट के लिए ट्रोल होने लगे। लोग लिखने लगे कि नीलामी देख आपकी अग्निपथ याद आ गई जिसमें आप लड़कियों की नीलामी करते थे। लोगों ने ये भी लिखा कि लड़कों के साथ लड़कियों का खेलना थोड़ा मुश्किल है, आप ऐसे टूर्नामेंट को स्पॉन्सर क्यों नहीं करते जिसमें लड़कियां खेल सके।

Reminded of your character in Agneepath, where you were conducting Neelami of Girls. pic.twitter.com/WQu9mnnK3m — News Pelter (@NetaMedia) January 28, 2018

Bollywood. Just a thought! Why not first family of bollywood did not even utter a word when Padmavati was being bashed. Or criticizing is just restricted to trolls on twitter? — Siddharth Patni (@aageSeLeftLelo) January 28, 2018

Sir this is not possible. But just like bbl we can start women ipl. Why don't u guys sponsor such an tournament??? — Moumita (@i_m_mou) January 28, 2018

Black Label or Blue Label?.. kaunsa piya hai? — Saurabh Sheth (@saurabhsheth) January 28, 2018

Kya fooka aapne ? Woh auction slave ki tarah nai he and btw can u tell me Bina auction kese players ko select or distribute karneka??? — YO YO ME (@Aliabhattmylove) January 28, 2018

Free me Faltu gyaan twitter par hi dete ho ya gharpe bhi — रवींद्र कोहळे (@ravindrakohale) January 28, 2018

आपको बता दें कि आईपीएल का 11वां सीज़न 7 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इस बार प्रतिबंध हटने के बाद दो साल बाद एक बार फिर से राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपरकिंग्स टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। दोनों टीमों पर सट्टेबाजी के आरोप लगे थे जिसके बाद इन्हें आईपीएल से बाहर कर दिया गया था। लेकिन इस बार एक बार फिर से ये दोनों टीमें आईपीएल 11 में अपना दम दिखाते नजर आएंगी।

