ट्रोल हो रहे ऋषि कपूर, अपना गाना बता शेयर किया है ये वीडियो

बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर सोशल मीडिया में ट्रोल हो रहे हैं। ऋषि कपूर के ट्रोलिंग का कारण उनके द्वारा ट्विटर पर शेयर किया एक वीडियो है। दरअसल शुक्रवार को उन्होंने एक चाइनीज बच्चे का वीडियो ट्विटर पर डाला और कैप्शन में लिखा कि ये उनकी फिल्म बॉबी का गाना ‘मैं शायर तो नहीं’ है। ऋषि कपूर के इस ट्वीट के बाद से लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। बता दें कि कुछ दिनों पहले प्रिया प्रकाश वारियर को लेकर किये गए एक ट्वीट के कारण भी उन्हों ट्रोल होना पड़ा था। फिलहाल शुक्रवार को ऋषि कपूर ने जो वीडियो ट्वीट किया है वो एक वायरल वीडियो है। इस वीडियो में चीन का एक छोटा सा बच्चा अपनी स्थानीय भाषा में कुछ गा रहा है। ऋषि कपूर ने इस वीडियो को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर करते हुए लिखा कि ये बच्चा मेरी फिल्म बॉबी का मैं शायर तो नहीं गाना गा रहा है।

Chinese version of my song “Main Shayar to Naheen” from the film Bobby. Please hear/hum to the same tune! Thank you my star ⭐️ pic.twitter.com/sH1qVREvc0 — Rishi Kapoor (@chintskap) February 23, 2018

ऋषि कपूर के इस ट्वीट पर लोगों के कमेंट्स की भरमार हो गई। लोगों ने बॉलीवुड स्टार के ट्वीट का मजाक उड़ाते हुए लिखा कि सर क्या आपको चाइनीज समझ भी आती है। एक यूजर ने लिखा कि आपको समझ में कैसे आया कि ये आपका गाना गा रहा है। दूसरे यूजर ने लिखा- समझ तो नहीं आया, लेकिन मजा बहुत आया। एक यूजर ने लिखा- अगर आप ट्विटर पर नहीं होते तो यह बहुत बोरिंग जगह होता, क्योंकि ट्विटर ने केआरके को पहले ही सस्पेंड कर दिया है।

Chhota chintu — Gulab Chouhan (@GulabChouhan721) February 23, 2018

your song? song belongs only to lyricist and composer.. — M Alam (@mjalam81) February 24, 2018

My song?!? This is the problem with Bollytards. — Happy Cow (@Happy_Platz) February 24, 2018

Chintu ji wo aapko gali de raha hai — Ravi Pardeshi (@imravi_11) February 24, 2018

Hahaha when you last visited china sir ? — Mukesh Rajput (@MukeshRajput505) February 24, 2018

Terewale se achcha hai… — Sanjeev Singh (@sanjeev1148) February 24, 2018

ट्विटर पर ही कुछ यूजर्स ने ऋषि कपूर को उनकी भूल सुधारने की सलाह दी। कई यूजर्स ने बताया कि यह मंगोलिया का नेशनल एंथम है जिसे बच्चा गा रहा है। कुछ ने इसे चाइनीज एंथम करार दिया।

Sir, just an addition. This April 2015 video on YouTube praised this kid singing National Mongolian song as a professional https://t.co/ZMPifkWve3 — SM Hoax Slayer (@SMHoaxSlayer) February 23, 2018

