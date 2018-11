VIDEO: ‘नरेंद्र मोदी से बनारस के लोग भी परेशान’, बॉलीवुड एक्टर ने शेयर किया वीडियो

फिल्मों में निगटेव किरदार निभा कर इंडस्ट्री में अपनी विशेष पहचान बनाने वाले एक्टर प्रकाश राज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है। प्रकाश राज ने एबीवी न्यूज चैनल का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में न्यूज चैनल के संवाददाता बनारस में मोदी सरकार के कामकाज को लेकर आम जनता से उनकी राय ले रहे हैं। वीडियो में नजर आ रहा है कि न्यूज चैनल के संवाददाता जब लोगों से पूछते हैं कि वो सभी इस सरकार के चार साल के कार्यकाल को किस तरह से लेते हैं? पत्रकार के इस सवाल पर यहां लोग अपने सांसद और बीजेपी सरकार को लेकर मिली जुली राय देते हैं।

कई लोग का यह मानना है कि गुजरे 4 सालों में इस सरकार ने वहां कुछ खास काम नहीं किये हैं। कई लोग कह रहे हैं कि इन चार सालों में बनारस के साथ सिर्फ छलावा हुआ है। विकास के नाम पर यहां सिर्फ रंग-रोगन किया गया है। गंगा सफाई, पीने का पानी, सड़के, साफ-सफाई इत्यादि समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार के पास बनारस में उपलब्धियां गिनाने के नाम पर कुछ भी नहीं है। इस वीडियो को शेयर करते हुए प्रकाश राज ने लिखा कि ‘प्यारे सुप्रीम लीडर मैं अकेला नहीं हूं जो यह सवाल पूछ रहा हूं। आप इन लोगों को जवाब देंगे या फिर ऐसे ही चुपचार देखते रहेंगे।’ इस वीडियो के अंत में लिखा हुआ है ‘वाराणसी के लोग भी मोदी से परेशान।’

आपको बता दें कि प्रकाश राज अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं। उनकी गिनती बीजेपी सरकार के आलोचकों में होती है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के वक्त भी प्रकाश राज ने मौजूदा सरकार को जमकर निशाने पर लिया था। यहां यह भी बता दें कि अभी हाल ही में पीएम मोदी ने वाराणसी में 2500 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया है। इनमें रामनगर बंदरगाह पर देश की पहली कंटेनर कार्गो सेवा की शुरुआत, रिंग रोड का पहला चरण और बाबतपुर फोरलेन का उद्घाटन शामिल हैं।

DEAR SUPREME LEADER I’m not alone in justasking.. will you answer these CITIZENS or will you SILENTLY WATCH them being TROLLED n SILENCED too..#justasking pic.twitter.com/fa9SzUORyR

— Prakash Raj (@prakashraaj) November 14, 2018