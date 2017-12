योगी आदित्य नाथ पर भड़के मशहूर एक्टर प्रकाश राज, बोले- कर्नाटक में क्यों नफरत फैला रहे हैं

कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यूपा के सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को हुबली शहर पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने सिद्धरमैया सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह हिंदुओं और भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है वह ‘अराजकता की दशा’ को दर्शाता है। उन्होंने कांग्रेस पर 18 वीं सदी के मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के प्रति सम्मान प्रर्दिशत कर भारत की समृद्ध परंपरा को अपमानित करने का आरोप लगाया। आदित्यनाथ ने कर्नाटक को भगवान हनुमान की धरती बताया। विजयनगर साम्राज्य का जिक्र करते हुए योगी ने कहा कि यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस हनुमान और विजयनगर की पूजा करने के बजाय टीपू सुल्तान की पूजा कर रही है। बता दें कि कर्नाटक सरकार ने इसी साल टीपू सुल्तान की जयंती आयोजित की थी। इसे लेकर बीजेपी ने कड़ा विरोध जताया था और कहा था कि कांग्रेस एक हिन्दुओं की हत्या करने वाले शासक का महिमामंडन कर रही है। सीएम योगी के इस बयान पर बॉलीवुड और दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार प्रकाश राज ने हमला बोला है।

सिंघम और वांटेड जैसी हिंदी फिल्मों में विलेन का करिरदार कर देश भर में नाम कमाने वाले प्रकाश राज ने ट्वीट करते हुए योगी आदित्य नाथ से कहा कि आप क्यों कर्नाटक की धरती पर नफरत फैलाने और सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। प्रकाश राज ने बीजेपी के नेताओं की कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं। इन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि एक बार आप ये तस्वीरें देख लिजिए जिसमें आपके लोग कुछ साल पहले टीपू सुल्तान जयंती मना रहे थे। तब आपको कोई समस्या नहीं थी। प्रकाश राज ने पूछा कि आप ये तो बता दीजिए कि आखिर आपका एजेंडा क्या है।

Yogi ji orders people of Karnataka “don’t celebrate tippu sultan in the land of hanuman” dear sir.. what’s your agenda again…#justasking pic.twitter.com/wwfErkW09e

— Prakash Raj (@prakashraaj) December 22, 2017