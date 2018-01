प्रकाश राज ने कहा- नरेंद्र मोदी-अमित शाह हिंदू नहीं हैं, मैं दोनों का विरोधी

दक्षिण के मशहूर अभिनेता प्रकाश राज ने कहा है कि वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को हिन्दू नहीं मानते हैं। प्रकाश राज ने एक टीवी कार्यक्रम में कहा कि जो कोई भी हत्या और हिंसा की बात करता है उसे वह हिन्दू नहीं मानते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया कि वह अमित शाह और नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं। इंडिया टुडे के कार्यक्रम इंडिया टुडे कन्क्लेव साउथ में प्रकाश राज ने कहा, ‘मैं मोदी विरोधी हूं, मैं हेगड़े का विरोधी हूं, मैं अमित शाह का विरोधी हूं और मेरे मुताबिक वे लोग हिन्दू नहीं है।’ बीजेपी सांसद और केन्द्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े के बारे में उन्होंने कहा कि वह एक खास किस्म की विचारधारा को इस दुनिया से खत्म करना चाहते हैं, वह हिन्दू नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा, ‘अनंत कुमार हेगड़े जो कहते हैं कि वह एक वाद को, एक धर्म को इस धरती से खत्म करना चाहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन ऐसे लोग हिन्दू नहीं हो सकते हैं।’

People who support killings are not Hindus: @prakashraaj at India Today #SouthConclave18.

