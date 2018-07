देश छोड़ कर जाने की बात कहने वाले ‘भक्तों’ को एक्टर प्रकाश राज ने किया ‘खुश’, ट्वीट कर ली चुटकी

मशहूर अभिनेता प्रकाश राज ने देश छोड़कर जाने की बात कहने वाले ‘भक्तों’ पर तंज कसा है। प्रकाश राज ने सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर लिखा कि कई दिनों से कई ‘भक्त’ मुझे देश छोड़कर जाने के लिए कह रहे हैं। मैं अभी ऑस्ट्रेलियां जा रहा हूं, दो हफ्तों की छुट्टियां बिताने। खुश।’ आपको बता दें कि एक्टर प्रकाश राज मोदी सरकार के बड़े आलोचक हैं। कई मौकों पर उन्होंने इस सरकार के खिलाफ अपनी बात बेबाकी से रखी है। उनके इन बयानों पर कई बार उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया गया है। प्रकाश राज उन लोगों में गिने जाते हैं जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, हिंसा, और कालाधन जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार के खिलाफ खुलकर अपनी राय रखते हैं।

इससे पहले प्रकाश राज ने कहा था कि जब से उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ बोलना शुरू किया है उन्हें बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा है। एक न्यूज पोर्टल से इसी साल मई के महीने में बातचीत करते हुए प्रकाश राज ने कहा था कि सामाजिक कार्यकर्ता गौरी लंकेश की निर्मम हत्या पर प्रधानमंत्री की चुप्पी को लेकर मैंने उनकी आलोचना की थी, तब से उन्हें फिल्मों में साइडलाइन कर दिया गया है।

Since some bhakths are vehemently asking me to leave the country.. I’m just off to Australia on VACATION for two weeks…isn’t it important that we make those who differ with us .. happy too ..#justasking

— Prakash Raj (@prakashraaj) July 28, 2018