केरल संकट में ‘राष्ट्रवादी’ परेश रावल ने कितनी दी मदद? यूजर के तंज पर एक्टर ने यूं किया पलटवार

केरल में आई भीषण बाढ़ आपदा के बाद यहां के लोग मुश्किल हालातों का सामना कर रहे हैं। इस बीच कई लोग बाढ़ से तबाह केरल वासियों की मदद के लिए अब तक आगे आ चुके हैं। विभिन्न फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े सेलिब्रिटीज ने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। लेकिन इस बीच एक शख्स ने तंज भरे लहजे में अभिनेता और बीजेपी सांसद परेश रावल से पूछा है कि उन्होंने केरल की मदद के लिए कितने पैसे दिए हैं?

परवेज आलम नाम के इस शख्स ने ट्विटर पर लिखा कि ‘शाहरुख खान ने केरल के लिए 5 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद की। केरल के भाई और बहनों की मदद के लिए बड़ी उदारता के साथ दान के लिए धन्यवाद सर।’ इस शख्स ने अभिनेता अक्षय कुमार, अनुपम खेम, परेश रावल समेत कुछ लोगों को टैग करते हुए लिखा कि ‘सोच रहा हूं कि राष्ट्रवादियों द्वारा राहत कार्यों के लिए कितना दान दिया गया?’

@iamsrk Thank you sir for your generous donation toward our affected brothers and sisters of Kerala.

Wondering how much contribution had been received from nationalist @akshaykumar @AnupamPKher @SirPareshRawal @AuntyHindutva @SugarQuotedGirl @swamv39 @szarita pic.twitter.com/ImH60hdDuG

— parwez alam (@parwez_cusat) August 20, 2018